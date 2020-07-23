以色列有葡萄酒也有威士忌 7/24-7/26世貿一館敬邀品味

以色列為全世界最早釀酒的國家之一，但由於穆斯林的禁酒令，導致5000年的歷史一度中斷，獨特的氣候以及地裡環境造就以色列葡萄酒的特殊風味。以色列所生產的葡萄酒，將新、舊世界完美融合。特別的是，以色列葡萄酒非常適合搭配中餐，不管是麻辣鍋、台菜，都能找到相互輝映的選擇。

台北葡萄酒展在疫情舒緩情況下將在世貿一館7/24-7/26盛大開展，今年將有7家以色列酒莊的葡萄酒參展 (攤位在A05以及B12)，包括，Dalton、Covenant、Nana、Maia、Barkan winery、Golan Heights Winery 以及Castel Winery。以色列有五個主要產區，分別是加利利（Galilee）、撒瑪瑞亞（Samaria）、薩姆松（Samson）、猶太丘陵（Judean Hills）和內蓋夫（Negev），從沙漠到高山、從紅土到火山岩，不同的排列組合便會釀出不同風味的佳釀，也創造了以色列葡萄酒的獨特性，敬邀大家到來嘗鮮。

以色列酒產區Galil Mountain。圖／駐台北以色列經濟文化辦事處提供

以色列除了葡萄酒，近幾年也開始發展威士忌，以色列的氣候與台灣（濕熱）有點相似，這有助於使威士忌更快地成熟。這次的酒展，駐台北以色列經濟文化辦事處特別邀請Golani Distillery來共襄盛舉，這是Golani Distillery首度在台灣消費者面前曝光，可說非常難得，特別精選了三隻不同風味代表以色列的威士忌，不同於市場上蘇格蘭、日本、甚至是台灣的威士忌，來自地中海的威士忌又是什麼味道呢？歡迎大家來親自感受。

駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢 (Omer Caspi)表示，近年來，台灣已成為世界一流的美酒佳餚飲食中心之一； 台灣人以其對優質葡萄酒和烈酒的欣賞而聞名，以色列擁有一流的釀酒廠和新成立的威士忌酒廠，希望能透過更多的活動讓台灣民眾更認識以色列。(禁止酒駕˙飲酒過量˙有害健康)