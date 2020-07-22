中華民國中醫師公會全國聯合會07/22假凱撒大飯店招開『火燒心 看中醫真有效』中醫旗海〜新標語運動記者會並發布中醫臨床治療與實證研究。

新興國民病「胃食道逆流」

「胃食道逆流」於民間俗稱「火燒心」，是近代壓力型社會的產物，也幾乎是最常見的消化道疾患。根據國民健康署統計資料顯示，台灣有1/4人口罹患胃食道逆流，近20年來，罹病人數成長了五倍。據研究指出，一週出現一次或一次以上的胃酸逆流，罹患食道癌的機率，高出無症狀者的7.7倍，若症狀出現在夜間，罹癌的風險就更高出10.8倍。而現代人飲食西化，工作壓力大加上生活節奏增快，飲食精緻化、熬夜、吃消夜等不良的生活習慣，使得罹患此疾病的人越來越多，儼然已成為新興國民疾病。



中醫治療火燒心臨床實證

胃食道逆流常見症狀為胃酸逆流、胃痛、胃灼熱…等，少數會有胸悶痛、打嗝、噯氣、吞嚥困難等情形。而中醫在治療胃食道逆流與西醫不同的地方，除了選用有制酸效果的中藥外，更著重在「胃氣上逆」的原因。中醫認為人體消化吸收有賴於肝、膽、脾、胃和諧運作，一旦功能發生障礙就會導致「胃失和降」，進而胃酸上逆，所以治療時將重點放在恢復肝、膽、脾、胃各臟機能，以疏肝理氣、和胃清熱、降氣化痰為主要方針，在臨床上亦有量質均足的國際期刊論文足以佐證。如：2019年一篇由中國醫藥大學團隊設計之隨機雙盲試驗，研究發現「吳茱萸湯」與西藥Omeprazole(氫離子抑制劑PPi)相比，在治療胃食道逆流上有差不多的療效，且藥效維持的時間更長，足見中醫藥治療胃食道逆流成效頗彰，且絲毫不遜於西醫。

胃食道逆流飲食宜忌與生活須知

食物的選擇對於胃食道逆流患者相當重要，日常生活中應避

易刺激交感神經興奮的飲料，如咖啡、濃茶 易刺激傷害胃壁的辛辣食物及佐料 易增加胃酸分泌的酸性水果，如檸檬、奇異果、百香果 酸性飲料，如醋、碳酸飲料 酸化快的食物，如牛奶 堅硬難消化的食物，如糯米製品(粽子、米糕、油飯、麻糬)

除了注意以上飲食禁忌之外，保持作息正常，減輕生活壓力、保持規律的運動習慣且注意保暖，都是改善胃食道逆流並減緩不適的不二法門。

神秘嘉賓現場分享中藥治療胃食道逆流奇效經驗

現場邀請二位使用中藥治療胃食道逆流獲得極佳療效之見證者現場分享治療經驗。

游金妹女士：游女士為任職於台大醫院某研究中心之行政人員，其實因地緣關係，在台大醫院看診是很便利的，但由於醫師要求她進行多項檢查，且告知必須手術治療，以致游女士感到有些恐慌，而服用西藥又造成不舒服之副作用，故嘗試中藥治療，經過4-5週的中藥治療後即達到明顯治療效果，目前身體狀況不錯。 2019-2020連續兩年獲選米奇林一星評等之大三元酒樓邱靜惠董事長：邱董事長年屆70，病發當時感到胃有灼熱感且頻頻打嗝，經幾天的中藥治療後症狀隨即改善，爾後至西醫做胃鏡檢查、停服中藥，症狀隨即又起，二度使用中藥治療後又回復正常，目前胃食道逆流症狀完全改善，已完全不需服藥。

『火燒心 看中醫真有效』中醫旗海~新標語運動

本次活動規劃07月22日上午9點開始，全台有3000多家的中醫院所向公會登記，自動自發同步懸掛起紅布條，我們將此定名為「中醫旗海〜新標語運動」。希冀全國中醫院所掛旗並藉由本次記者會向民眾宣導，透過中醫藥治療胃食道逆流，不僅具有處理胃酸逆流、修復損傷黏膜的效果良好外，還兼有長時效、縮短發作期程、無明顯副作用的優勢。