車輛中心疫後開課 認識節能輪胎標誌一起來

自「節能輪胎產業聯盟」成立後，象徵節能安全的節能輪胎標誌，已陸續上路。財團法人車輛研究測試中心(簡稱車輛中心)規劃一系列節能輪胎標誌行銷推廣及經銷商之訓練課程，在國內疫情趨緩及解封後，首波與節能輪胎產業聯盟廠商-建大輪胎合作，結合全省經銷商人員教育訓練，安排「節能輪胎標誌推廣宣導」課程，說明節能輪胎標誌區分A、B、C三個等級；透過輪胎廠經銷體系服務人員使消費者了解節能等級越高代表車輛行駛中滾動阻力越低，能夠節省的燃油越多，而能輕鬆聰明選擇具省油並安全的節能輪胎。

上網搜尋「節能輪胎標誌」，即可獲得已申請節能標誌的輪胎廠牌資訊。圖／車輛中心提供

我國能源高度仰賴進口，政府除針對新車耗能管理外，現在也對優質輪胎建立公正客觀的節能等級標示，提供民眾選購產品之參考，有助於持續提升節能效益。建大輪胎已取得4型節能等級C級之輪胎款式，主要是針對目前國內市場主流，中小型乘用轎車換胎市場設計，恰可符合一般民眾對輪胎的性能與預算的要求，未來將持續推出更多取得節能標誌的輪胎產品，提供民眾更多的選擇。

建大輪胎已取得4型節能等級C級之輪胎款式，民眾可多多選購。圖／車輛中心提供

「超級業務員賣的並不只是產品，而是適合顧客的解決方案」。以每年車輛行駛里程15,000公里、油價以30元來看，若選購節能款式輪胎，經試算平均每年約可節省1,200~2,200元油費支出。藉由全國各地經銷商作為節能減碳種子進行擴散，在銷售輪胎時能依消費者需求並結合節能觀念，宣導推廣適配的方案來引導選擇高能效產品。當日除了說明輪胎專業知識外，會場上也提供推廣海報文宣與搭配動畫影片介紹，並透過互動道具的原理展示，加強第一線銷售人員對節能輪胎標誌的認知及其可獲得的效益。 目前輪胎產業聯盟已有正新、建大、普利司通、南港、登祿普、固特異及橫濱等 7 家輪胎業者參與，約占國內輪胎銷售量的7成。截至109年6月已核發正新、建大及南港等3家輪胎廠計8種型號，尺寸規格已可滿足絕大多數用車族群需求，想要節省荷包的消費者只要上網搜尋「節能輪胎標示」，即可在車輛節能應用技術研究網站中節能輪胎產業聯盟專區 (https://energy.artc.org.tw/Tire)，即可取得已申請節能標誌的輪胎廠牌、輪胎型式、節能等級、濕地抓地力、節油效益估算等資訊，聰明選購適合的節能產品。