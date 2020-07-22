2020台中國際咖啡展人潮爆棚 「拉丁美洲館」吸睛

「2020年台中國際茶、咖啡暨烘焙展」甫於7月17日至20日舉行。經濟部國際貿易局與外貿協會於該展中設置的「拉丁美洲館」為展中最大攤位之一，展出了中美洲道地的風味咖啡，包含瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜等邦交國，展覽期間人氣和買氣滿滿，現場訂單不斷，後續商機亦可觀。

拉美優質美味包括來自瓜地馬拉新格蘭達莊園的藝伎（Geisha）咖啡、宏都拉斯與神莊園的帕卡斯（Pacas）咖啡及尼加拉瓜巴士迪亞莊園阿拉比卡（Arabica）咖啡等。該展為疫情解封之後，臺中首個大型飲食品展，參觀人潮絡繹不絕，使節團團長暨尼加拉瓜駐華大使達比亞（H.E. Ambassador William Manuel Tapia Alemán）和瓜地馬拉駐華大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tiradoa）等貴賓也在展覽首日親臨專館參觀指導，給予拉美館最大的支持和鼓勵。

使節團團長暨尼加拉瓜駐華達比亞（William Manuel Tapia Alemán）大使（右一）、尼加拉瓜駐華李蜜娜（Mirna Rivera）公使（右三）與參展商交流熱絡。圖╱外貿協會提供

外貿協會表示，將持續協助友邦參展，若友邦外商因疫情仍未能親自來臺，也將邀約其代理商代表展出，由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的「高雄國際食品展」，將於今（2020）年10月22日至25日在高雄展覽館舉辦；由外貿協會主辦的「台北國際食品系列展」，也將於12月17至20日在臺北南港一館舉行，二展均規劃有「拉丁美洲館」，推廣拉美友邦優良飲食品，讓民眾享受異國風味，同時增進邦誼。