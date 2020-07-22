南向促進會 第一個民間新南向團體 後疫情企業南進新橋樑

新冠疫情帶來國際供應鏈的重組與區域經濟的改變，邁入後疫情時代，台灣新南向政策是否產生變化？台灣業者又有何新機會？台灣第一個純民間發起的新南向團體「台灣南向促進會」即將在7/29 （三）舉辦成立大會，國發會副主委鄭貞茂先生、商研院董事長許添財先生、行政院經貿談判辦公室執行秘書蕭振榮先生將到場致詞祝賀，現場更邀請上百位新南向領域企業與人士到場交流，吹起新一波企業南向發展的號角！

成立大會當天也將邀請多位南向專家進行南向洞見分享。全球智慧開店平台Shopline台灣總經理陳少勤，將從Shopline在東南亞各市場的經驗，分享「電商邁向東南亞之機會與挑戰」；而企業執行新南向策略，有資源和在地化兩大難題，因此分享會中的專家對談，分別以「搶搭南向順風車：資源有哪些？」、「初耕東南亞：各國的發展策略」兩大主題切入。在資源的對談，由數位時代創業小聚社群行銷總監陳凱爾主持，邀請數位廣告平台Tenmax Vietnam行銷長洪志鵬、勤業眾信稅務部副理卓北巡、外貿協會跨境電商顧問陳宏欣，分享哪些政府及民間資源可成為南向企業的助力。

而在東南亞國家各國的發展策略，則分別由請菲律賓女性跨境電商平台Sesura創辦人胡為民、東南亞跨境電商物流專家好馬吉陳寅生、萬泰國際物流經理潘偉閎，以及新加坡金流服務Code Payments台灣分公司總經理丁英隆，共同分享初期進入不同市場所需要注意的經驗值！

南向促進會發起人，也是專精於東南亞市場的車庫一姊林音表示，台灣新南向政策進入新一波攻堅！從早期以落地台商為主的生態，新一波加入南向的企業是全球運籌型企業，全球運籌型企業不一定是大企業，也可能是新創公司、網路平台或中小企業，但是充分運用電商平台、社群平台、數位廣告、在地專業服務商或代運營服務，即可更彈性的運籌南向跨境業務。台灣南向促進會的成立，透過整合更多線上、線下資源與人脈、服務，累積南向經驗與know-how，我們期望能夠更好的服務這些新崛起的全球運籌型南向企業。

台灣南向促進會暨南向洞見分享會將於7/29 （三）下午假台大醫院國際會議中心舉辦，歡迎上南向促進會官網 t2south.com瞭解詳情或加入會員。

活動報名：https://www.accupass.com/event/2007130730411267734522