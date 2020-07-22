二董座聯袂出擊 康和證券集團連續三年單車公益環島

康和證券集團連續三年參與中華基督教救助協會主辦的「1919愛走動—急難家庭救助計畫」單車接力環島公益活動，持續進行偏鄉關懷。今年康和證券集團擴大參與，董事長鄭大宇不僅帶領子公司董事長參與單車接力，他本人更將挑戰環島十五天一千三百公里全程完騎，展現高度的決心與毅力。

今年康和單車環島團隊的陣容堅強，總共有七名環島勇士，其中有兩位董事長。除了集團董事長鄭大宇之外，康和期貨董事長康景泰也在鄭大宇的號召之下，暫時放下繁重的工作，擔任今年的康和接力勇士，並於七月十八日進行首次團體練習。單車環島活動預計從十二月十九日開始，他們將從台北出發，途經高低起伏的丘陵、陡峭爬坡的蘇花公路，明年一月二日由「九彎十八拐」的北宜公路返回台北，沿途親身探訪急難家庭並進行慰問救助。

康和證券集團從兩年前開始，由董事長鄭大宇號召同仁，以接力方式完成為期十五天的環島與偏鄉訪視，累計騎行超過二千五百公里。鄭大宇深受「1919愛走動」的精神所感動，熱烈響應慷慨贊助急難個案，去年底更選擇陪伴弱勢家庭跨年。為了讓更多的康和同仁第一線投身公益，每年皆由不同的勇士參與單車接力環島，除了經歷在環島騎乘過程中遭遇到的低溫、大霧、逆風、陡坡之外，急難弱勢家庭在艱困中展現的強勁生命力，更讓康和同仁印象深刻。

鄭大宇表示，康和希望以具體行動感染越來越多的人投入公益，藉由每個人的善念傳遞愛心，提升社會正向前進的力量。尤其台灣許多弱勢的個人或家庭，在遭逢特殊急難或意外事故時，因為地處偏遠，缺乏足夠的社會資源予以及時救助。透過偏鄉關懷溫馨送暖的行動，除了讓急難家庭得到幫助，也將愛心傳遞至社會更多角落。

康和證券鼓勵員工參與公益慈善社會關懷活動，每年提供同仁兩天全薪公益假，鼓勵員工在工作之外，投入社會服務與慈善活動，形成企業文化。鄭大宇並率先投入身體力行，連續三年號召同仁以單車環島的模式參與公益活動。他強調，單車環島只是康和公益關懷的開始，康和將關懷觸角延伸至獨居老人、原住民及清寒學子，先後捐款贊助台南普門仁愛之家、稻江商職青棒隊，銘傳大學金融科技學院，未來將以更多具體行動支持公益慈善，善盡企業社會責任。