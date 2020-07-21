振興三倍券領取時發現破損 可撥打1988專線提供協助

7月20日媒體報導屏東民眾領取振興三倍券，發現兩張三倍券有破損之情形，為保障民眾權益，經濟部表示，請民眾領取時除從封套外看清楚三倍券張數無誤，於離開後儘快檢視鈔券的完整度，倘有破損，請保有該九張鈔券及完整的封套，撥打1988將可提供協助，經濟部已與該民眾取得聯繫並將儘速瞭解處理。

振興三倍券領取時發現破損，係屬極少數個案，請民眾領取時除從透明之信封確認200元5張，及500元4張無誤外，於離開超商、超市或郵局後，儘快拆封檢視每張鈔券的完整度，倘有破損請撥打1988專線提供協助。

依據「經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎振興三倍券兌付要點」第9點，下列三種情形之一者金融機構皆會受理，且可照全額兌付，1、破損，但餘留部分在四分之三以上；2、破損，但片片能吻合；3、污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認。符合上述情形之一的三倍券，銀行皆會全額兌付，請民眾及店家安心使用及收取三倍券。

振興三倍券自今（109）年7月15日開放領券，至7月20日下午5時累計已超過1,127萬人領取，其中第1梯次於超商、超市預訂領取者有逾715萬人，直接至郵局領用者近412萬人，已領券民眾於109年12月31日前皆可持三倍券至實體店家消費，店家於7月23日起可至全國金融機構辦理兌領作業。

更多「振興三倍券」領取、防偽辦識及兌付等資訊，請連結至官網（https://3000.gov.tw/ ）」查詢。若有相關問題請撥打「1988紓困振興專線」洽詢。