「2020亞洲生技展」23日登場 中國醫藥大學暨醫療體系將展現尖端醫學豐碩成果

「2020亞洲生技展」將於7月23日起在台北南港展覽館盛大展出四天，中國醫藥大學暨醫療體系是台灣先進醫學發展的重鎮，面對新冠肺炎疫情肆虐全球，以「立足台灣、領航世界」為主軸，呈現跨領域科研團隊投入抗疫、精準醫學、新藥開發以及癌症研究與細胞治療等醫療科技的豐碩成果，造福社會大眾與病患，讓世界看見台灣防疫與智慧醫療亮點。

蔡長海董事長、洪明奇校長、周德陽院長、鄭隆賓執行長偕貴賓共同替細胞治療中心揭牌。圖／中國醫藥大學提供

『2020亞洲生技大會』為亞洲第一個全球性的大型生技國際論壇與展覽，今年主題是「危難中找尋生機」(Finding Cures in the Crisis)，中國醫藥大學暨醫療體系展場地點在南港展覽館2館4樓，攤位編號：R703；歡迎大家前往會場參觀該校深耕台灣學術研究的優勢特色，與發展尖端醫療服務和建構智慧醫院的豐碩成果，共同為人類創造更美好的未來。

國際知名癌症基因科學家洪明奇校長（右二）帶領的跨領域科研團隊。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學教學資源與研究能量豐沛，由洪明奇校長及附設醫院周德陽院長領軍的國際級特色研究中心分別展出：1.全球抗疫-新冠肺炎抗疫研發；2.先進療法-頂尖癌症研究成果；3.精準醫療-具標靶功能之退化性關節炎潤滑針劑；4.精準性檢驗類風濕性關節炎之診斷套組等四大主題，內容涵蓋頂尖癌症研究與細胞治療等尖端醫療科技亮點成果。該校同時邀請三家合作企業參展，醫療科技產品分別是：1.長佳智能-三維拓展‧邁向醫療AI2.0；2.長聖國際生技-免疫細胞與幹細胞技術平台；3.長陽生醫國際-器官晶片與生物墨水。

蔡長海董事長偕洪明奇校長、鄭隆賓院長說明校院發展尖端醫療服務和建構智慧醫院的豐碩成果。圖／中國醫藥大學提供



中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海博士表示，台灣有世界一流的醫療水準和現代科技，中國醫大秉持醫學大學及醫療機構的專業角色與醫療使命，責無旁貸的肩負起防疫與醫療責任，學研界、醫界、產業界應攜手合作，透過現代科技，發展人工智慧(AI)醫療，為防疫、醫療、健康照護等相關領域帶來新價值，也為台灣建立一個創新完整的生態鏈，未來進軍國際，相信台灣一定能在世界發光發亮。

中國醫藥大學洪明奇校長是世界知名癌症基因科學家，他帶領跨領域科研團隊在發展尖端醫療研究、解決重大醫學難題上，扮演著重要的角色；在抗疫關鍵時刻，本校科研團隊也加緊腳步投入抗冠狀病毒藥物及疫苗，尋找有效的治療方法，並整合校內豐富的單複方中藥資料庫，以病毒protease為標的，透過FRET的方式篩選有效的中藥protease抑制劑，目前已開發多個具潛力的藥物，並且整理相關數據準備進行成果發表。

洪明奇校長表示，中國醫藥大學是台灣第一所整中西醫學、培育醫學人才的高等教育學府，並且持續開創生技的新興醫學，我們非常重視教學跟研究，更要訓練醫學生「研究創新、追求卓越」的精神，以提昇台灣的醫療服務品質；我們的目標就是，要發展成為一個重視教學及服務品質的研究型大學，並積極延攬國內外優秀人才和研究團隊，與世界一流的醫學中心和研究機構合作，發展尖端醫療獲得豐碩成果，期能對提升生技醫藥產業及經濟發展做出貢獻。

周德陽院長表示，現代醫療科技進步日新月異，中國醫大附設醫院不僅提供以「病人為中心」的友善服務，更投入很多心力，延攬國內外優秀人才和研究團隊發展尖端醫療，不斷提升醫療特色與品質，唯有精益求精，好還要更好，才能成為民眾最信賴的健康守護者。