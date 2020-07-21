經濟部舉辦企業攬才說明會 協助招攬海外人才

經濟部投資業務處與外貿協會，為協助企業海外攬才，繼在臺北及桃園舉辦兩場「2020企業攬才說明會」之後，又將於7月31日起在臺中、新竹、臺北舉辦，說明海外人才聘用、召募與管理等相關主題，並介紹經濟部「Contact TAIWAN」攬才服務。免費參加，座位有限，報名從速。

該說明會將以企業用人單位聘用及管理所需為出發點，邀請勞動部代表及人力資源管理專業講師，分別介紹外籍人才工作許可申請與國際人才召募及管理技巧。若企業想聘僱國際人才，但還不了解如何申請外籍人士及僑外生工作許可，現場將由工作證申請主管機關勞動部代表親自解說。

外貿協會表示，各場次人資專題內容皆不同，以臺中場為例，將邀請台灣行動學習協會創辦人蔡宏基、人資小週末創辦人盧世安，分享如何選拔、留任國際人才，解決企業聘僱國際人才的疑難。

企業攬才說明會7月31日臺中場報名網址：www.contacttaiwan.tw/main/docDetail.aspx?uid=658&pid=658&docid=950

8月14日新竹場報名網址：www.contacttaiwan.tw/main/docDetail.aspx?uid=658&pid=658&docid=951

8月28日臺北場報名網址：www.contacttaiwan.tw/main/docDetail.aspx?uid=658&pid=658&docid=952