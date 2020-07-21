小林健康生活館捐贈保健食品 照顧弱勢民眾身體健康

為力行樂活防疫健康生活，桃園市安家實物銀行媒合小林健康生活館，捐贈維他命保健食品及個人清潔用品一批，今(21)日下午於市政府舉辦捐贈儀式，由高安邦副市長贈予感謝牌表彰捐贈者的善舉，本批物資受惠對象為社會局服務之弱勢家庭。

桃園市副市長高安邦表示，桃園市安家實物銀行物資種類包羅萬象，但保健食品及個人清潔用品較少民間團體捐贈，藉由此次活動機會，感謝小林健康生活館作為開端，於防疫新生活運動期間，秉持「以人為本」關懷弱勢的理念，捐贈做公益。本次捐贈保健食品及個人清潔用品，內容包含維他命B群、維他命C、天然茶樹精油沐浴乳、修護洗髮乳，總市值超過22萬元，將透過安家實物銀行媒合致贈給市內弱勢民眾，照顧廣大民眾身體健康。



安家實物銀行是桃園市政府整合各界愛心捐贈的平台，期望有效統籌各界資源以達最大效益運用，高安邦副市長也呼籲，公部門的力量有限，但民間力量無窮，透過小林健康生活館的拋磚引玉，呼籲企業及民眾一起響應公益，共同關心弱勢家庭的需要，營造桃園成為更加宜居的幸福城市，桃園市社會局表示歡迎全國各界有意願捐贈物資的民眾及單位與本市安家實物銀行聯繫，聯絡專線：03-3350628。