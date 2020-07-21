工業主題虛擬展覽館上線 28家廠商騰雲展出

外貿協會繼「織襪眼鏡時尚虛擬展館」之後，又推出「工業主題虛擬展覽館」，在線上展出原擬於漢諾威工業展及泰國國際工業展中展出之28家、36件臺灣優良工業產品。受疫情衝擊，今（2020）年泰國國際工業展已宣布延期至9月，而全球最大的漢諾威工業展則迎來73年來的首次停辦，面對這樣的劇變，貿協積極應對，推出包含機械、工業電腦和金屬零件等產品的工業主題虛擬展館，讓國際買主即便無法出國，在家也能獲得逛展的體驗。

貿協於7月21日舉辦「工業主題虛擬展覽館」上線記者會，貿協秘書長葉明水表示，工業主題虛擬館應用web VR技術，建置3D虛擬展館，未來展覽也是O2O的趨勢，Online to offline，身在展出國的買主可以親自到現場，無法到現場的買主也可以透過線上展覽參與展覽的盛會。線上虛擬館其優勢為可協助臺灣廠商在疫情期間開發新買主，未來貿協也將持續更新展館內容，並搭配Martech加強後續宣傳，促成最終目的協助我商獲得商機、做成生意。

而為協助臺灣外銷廠商對抗疫情，貿協自4月份起推出強化數位貿易及電子商務措施，現已有13大振興方案上架「台灣經貿網」平台。上週最新上架的方案為運用亞洲網紅口碑行銷服務，為廠商品牌傳遞特性與價值。而截至7月21日為止，已有將近700家次申請「Martech精準全球數位推廣」方案，是所有方案中最受歡迎的一項，蘇錦工業公司蘇仁茂總經理也在現場分享，該公司利用此方案後，網站瀏覽量倍增，且目前已有收到外國買主的詢問。

「工業虛擬展館」展出多樣精彩工業產品，包含臺灣最專業的金屬捲片分條製造商道德企業的分條刀，其硬度及精度均經過嚴格品質控管，厚度公差±0.001mm、平行度0.005mm以內；馬達減速機傳動科技的領頭廠商中國變速，其賽驅樂減速機設計超越市場上同軸減速機，獨特擺線齒輪有卓越圓弧齒型設計，是漸開線齒輪無法超越的設計；而蘇錦工業公司STL-1超高速攪拌機為直立式攪拌機，專為化學實驗室設計，搭載直流無刷馬達、大扭力、低耗能，且具備過載保護設計。

貿協秘書長葉明水表示，線上線下展覽同步進行將成為未來的趨勢，後續推廣也必不可少，貿協將持續運用最新Martech工具協助我商拓銷海外。圖╱陳宗慶

而在數位的世界裡，貿協強調，「台灣經貿網」已耕耘多年，持續使用最新網路行銷方法及各種Martech，包含應用大數據分析、精準鎖定影響者（Influencer）、買主行為分析等，觸達國際買主。其中大數據行銷即是透過分析市場、產業、網站會員等大數據資料，掌握線上智慧機械臺灣廠商拓銷需求，並結合成效型數位廣告投放操作，智慧精準吸引潛在買主造訪網站，進而提升商機轉換機會。

疫情期間「台灣經貿網」推廣腳步不停歇，工業館之後預計9月再推出醫療虛擬館，且除虛擬展館外，針對「台灣經貿網」各工業相關產業專區逆勢加碼，搭配專業的關鍵字廣告操作，持續加大推廣力道，包含機械專區、智慧機械專區、汽配專區、「台灣經貿網」專業展線上虛擬攤位專區、防疫專區、宅經濟專區及國內專業展專區等，針對不同主題、產業與目標國家精準行銷，協助臺灣工業相關廠商爭取國際曝光。

「台灣經貿網」近年邀請會員廠商一同於國內外知名展會中一同進行展出的樣品行銷服務，甫一推出即獲好評，且是滿意度最高的服務之一，會展活動開始逐漸解封，國際專業展預期將可重新推出，「台灣經貿網」亦將參與台北國際食品五展、汽配三展等，線上線下同步推廣、相互加強以達綜效。而「台灣經貿網」另一推出多年的服務「視訊採購洽談會」亦因疫情的關係大受歡迎，曾參加多場視訊洽談的泛台實業表示，採購洽談會有助於獲得潛在商機及市場第一手資訊，在公司即可接觸到不同國家的買主，該公司曾與從事工具機、採礦機械及汽車零件製造的澳洲S商經由線上視訊洽談後，短時間內即排定並來臺訪廠。

經濟部國際貿易局委託外貿協會建置的「台灣經貿網（Taiwantrade.com ）」凝聚最多臺灣出口廠商資訊，是國外買主搜尋臺灣產品的首選網站。我商可運用其所提供多達13種語系，向全球買主展示臺灣產業的創新與研發優勢，而線上交易商城「買賣旺」更可讓全球買主直接線上下單，採購樣品零時差。此外，透過「台灣經貿網」提供的視訊採購服務，更可以跨越時間與空間限制，有效銜接買賣雙方，幫助我商掌握商機，精準開發客戶。