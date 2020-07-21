典華因應防疫 打造me2we水公園插旗親子市場

雖然台灣疫情紓緩，國旅一房難求，但對於專營婚宴的業者來說，撐過了疫情的考驗，卻又面臨即將到來的農曆七月淡季，面對乏人問津的場地，還是承受著極大的營運壓力。因此，位於台北大直的典華幸福機構發揮創意運用空間，帶領團隊升級打造me2we水公園，插旗親子市場，訂位開放3天就飆破3,000人訂位，於是加開場次，預估7-8月來客數可破1.5萬。

佔地千坪的空中親子水公園， 位在大直典華頂樓 ，是可以同時滿足大人小孩的親水休憩空間。裡頭包含：童童鴨鴨池，草皮水舞秀、double滑水池，不僅可讓小孩玩耍遊憩，也是網美爭相拍照的熱點，以及被喻為全台最難駕馭的打卡點-空中慵懶島吊床區，還有小美人魚貝殼區、馬卡龍貨櫃屋，更是成了培養小小網紅的必拍聖地。

這次全程主導水公園改造的典華二代接班人林廣哲，自身也是三寶爸，完全從消費者角度換位思考，他說，疫情期間要挑起客人的消費就是要做到超越消費者需求，沒有最好只有更好，me2we水公園各個面向都顧及到父母、小孩的心情，超越大家對典華的期待。

水球打怪品格遊戲。圖／典華幸福機構提供

林廣哲進一步說，me2we水公園也兼具教育功能，首創水球打怪品格遊戲，分為四個系列，把爸媽最擔心孩子的四個頭痛行為遊戲化，分為：病病怪、沒品怪、生氣怪、壞習怪，讓孩子從遊戲中修正自己的行為，達到寓教於樂的效果。除了遊憩設備充滿亮點，林廣哲在餐點設計上也下了不少功夫，因應給孩子吃最健康的，典華也開發出各種用當令季節水果，做成健康減糖的孩子冰品，有楊枝甘露、西瓜冰、火龍果冰、新鮮果泥冰棒，各種五彩繽紛的顏色。

豐FOOD聯名餐食。圖／典華幸福機構提供

從防疫餐廳到水公園，從蜷川實花到戶外空間創意運用， 對於明年的營運，林廣哲表示，後疫情的世界將會不一樣，典華的主要營收還是來自宴會市場，希望把這次的水公園作為因為疫情危機的轉折，將成功經驗複製拓展至親子市場，讓爸爸媽媽帶孩子來安心享受。