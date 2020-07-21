勞動部桃竹苗分署「點職成金」夏令營即日起受理報名

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為推動技能教育向下紮根，在暑假期間針對桃竹苗地區的國中學生舉辦了花藝、漆作、餐飲服務及美髮美甲的「超職夏令營-手作體驗」與「校際競賽」活動，讓國中學生能利用暑假時間探索自身興趣並規劃職涯目標。

今(21)日在新竹仰德高中登場的「餐飲服務」校際競賽共有55名參賽者，分別來自新竹縣新豐國中與新湖國中等校，競賽內容特別抽出全國技能競賽「餐飲服務」職類的「口布摺疊」項目為競賽主題，參賽學生需要在指定時間內完成抽到的題目，包含濟公帽、星光燦爛、帆船、野玫瑰等造型，除了比造型的正確性及流暢性，參賽選手對衛生的注意也會納入評分項目。本次競賽將會選出9名優秀的選手，頒贈獎狀及3000元統一超商商品卡等豐富獎品。

今21日在新竹仰德高中登場的「餐飲服務」校際競賽，參賽者分別來自新竹縣新豐國中與新湖國中等校，競賽內容為全國技能競賽餐飲服務職類的「口布摺疊」主題。圖/桃竹苗分署提供

為了讓參賽的國中生能夠在比賽中有更好的成績，所有的參賽者都會在參賽前透過「超職夏令營」的體驗活動學習到相關技能知識，桃竹苗分署也邀請到曾在國際技能競賽國手賽中榮獲佳績的戴逸帆等優秀國手師資在夏令營中與學生們面對面教學，並分享自身參與技能競賽的寶貴經驗給這些未來的年輕選手們。除了口布摺疊外，夏令營中也能學習到胸花、花束、桌花、指甲彩繪、基礎新娘造型、杯墊彩繪、木板彩繪無酒精飲料調製、水果切割等豐富的精彩課程。

桃竹苗分署長賴家仁表示，過往舉辦的技能校際競賽多以高中生為主，學生在技能上都已有基礎；今年為將技能教育向下紮根並推廣至各國中，除了在全國技能競賽中增列青少年組共13個職類進行比賽之外，也透過會旗傳遞活動，將技能價值傳遞至各縣市，鼓勵青年人學習技能。 本次桃竹苗分署還特別將技能推廣活動對象設定以國中生為主，以「先體驗再競賽」的參加模式，讓國中生可以在體驗中了解技能競賽的精隨，即使沒有基礎也能輕鬆上手！賴家仁也呼籲青少年，若暑假還沒有安排行程，自即日起只要是桃竹苗地區就讀的國中學生都可至桃竹苗分署官網或Accupass活動通網頁搜尋「109年超職夏令營與校際競賽」相關訊息免費報名參加本活動，除了餐飲服務職類外，還有油漆漆作、美髮美甲等精彩體驗與競賽，名額有限額滿為止。