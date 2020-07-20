里昂庭X-plus夏日音樂祭　動漫旋風席捲桃園市

【里昂庭X-plus夏日音樂祭．青春動漫演唱會】，於7月18日(六)傍晚在桃園展演中心戶外舞台，邀請知名藝人反骨男孩WackyBoys，由成員孫生、酷炫、蕾拉帶領著近百位Coser及動漫歌手，以動漫歌曲為主題，穿插舞蹈、魔術及音樂等不同類型熱力精采演出，全程由亞洲電台DJ薛薛主持。

本次活動特別感謝里昂庭國際控股集團創辦人黃韻庭主席支持且發揮愛心，大力協助，除了繼法國羅浮宮封館後，再度與伊林娛樂公司合作，邀請伊林模特兒參與同框活動，黃韻庭主席更是大方變裝海賊女帝（蛇姬），靈感起源於日本東京鐵塔航海王主題樂園，ONE PIECE 海賊無雙系列，航海王尋秘世界與現場大朋友、小朋友共同歡樂，參與這場熱鬧非凡的慶典盛況。活動現場也結合公益設置愛心園遊會，讓觀賞民眾以行動支持藝術及發揮愛心，將部分所得捐贈予『財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心』，幫助慢飛天使成長，現場有專業的服務犬，專門為特殊孩子們帶來幸福。

里昂庭創辦人黃韻庭主席於2019年9月30日，首度創下台灣紀錄的女性企業家，將法國羅浮宮《蒙娜麗莎》和《媽祖神明衣》同框於封館之夜，運用AR科技展現創辦人微笑的巧思及羅浮宮珍藏世界名畫，《蒙娜麗莎》、《瑪麗皇后在馬賽港登陸》、《米洛的維納斯》、《薩莫色雷斯島的勝利女神》、《愛神與賽姬》、《自由領導人民．自由女神》等世界藝術品，結合國立故宮博物院名畫「晉顧愷之洛神圖」、「宋黃庭堅書七言詩」、「北宋汝窯青瓷紙槌瓶」、「宋馬遠華燈侍宴圖」、「清曹文埴書妙法蓮華經」、「元王淵畫花卉冊桃花碧桃花」等共同創作，為了延續國際概念思想創作，製作Q版《蒙娜麗莎》、《媽祖》、《觀世音菩薩》於里昂庭國際藝廊和里昂庭典藏藝品櫃位（侯佩岑代言-科技燕窩）於創世界X-PLUS，宣導健康養生創新科技新思維及Q版拍照打卡讓民眾們圓夢。

桃園市政府青年事務局顏蔚慈局長特地變裝出席，同時感謝里昂庭國際控股集團創辦人黃韻庭主席、日月光集團中壢分公司、市議員陳美梅、同安里長游淑峰、X-PLUS文創執行長陳振華、國巨陽傘董事長李銘智及國際扶輪社3502地區，第一分區之百齡、西北、桃花源、桃園、經國、大興扶輪社及扶輪青年服務社支持且發揮愛心，讓所有民眾不分老幼都能感受音樂祭的魅力。