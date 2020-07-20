巴斯夫「手護行動」成果盤點 協助全球抗疫

巴斯夫(BASF)在全球發起對抗新冠肺炎疫情的「手護行動」，援助行動涵蓋一系列廣泛的方案，其中包括生產和捐贈消毒產品、捐贈口罩和防護裝備，以及協助德國萊茵-內卡 (Rhine-Neckar) 都會區的食物分發組織和提供個人緊急援助等。

巴斯夫歐洲公司執行董事會成員暨路德維希港基地總監Michael Heinz表示：「疫情爆發初期對乾洗手的需求量龐大。巴斯夫動員德國路德維希港及其全球各大基地生產乾洗手，以迅速、及時地提供全球援助。所幸現在乾洗手不再短缺，近期需求量也已顯著下降，顯示我們的援助發揮作用，確實幫助到受疫情影響的地區。」

捐贈乾洗手，共抗新冠肺炎疫情。自2020年3月開始交貨以來，僅在歐洲，巴斯夫就生產和捐贈了超過90萬公升的消毒液（包括捐給德國的約75萬升），其中，巴斯夫捐贈27.5萬公升的消毒液給德國萊茵-內卡都會區，為「手護行動」的第一波。乾洗手並不在巴斯夫日常生產的範圍，此次是專為對抗新冠肺炎疫情而生產。為此，巴斯夫獲得了萊法州的特殊生產許可。最初，巴斯夫僅向萊茵-內卡都會區的醫院和醫生等醫療衛生服務機構提供消毒液，之後擴大到療養院、學校、日托所、運動場館等。到4月中旬，巴斯夫建立了以生物乙醇為原料的技術設施，並獲得了相關主管機關的批准。巴斯夫還透過德國化學工業協會（VCI）的線上平臺，免費發放額外的消毒殺菌用品給德國居民。該平臺於4月份投入營運，數天前因德國國內需求下降而暫停。巴斯夫亦已暫停了消毒液的生產。

捐贈口罩和其他防護裝備。除了消毒液外，防護口罩也曾面臨嚴重短缺。透過「手護行動」，巴斯夫捐贈了1億多個防護口罩給德意志聯邦，並捐贈了100多萬個 FFP2（歐盟規格N95）口罩給萊法州。Michael Heinz表示：「很高興能透過我們在亞洲的採購網絡和物流管道幫助德意志聯邦和州政府在口罩和防護裝備上的採購。在全球其他地區，巴斯夫透過捐贈口罩、護目鏡、防護衣和生產原料等為各地醫療衛生機構提供支援。」

設立援助基金，共度時艱。為對抗新冠肺炎疫情，巴斯夫歐洲公司和巴斯夫基金會（BASF Stiftung）特別設立援助基金，為萊茵-內卡都會區的食品銀行等機構提供協助。Michael Heinz表示： 「新冠疫情爆發初期，萊茵-內卡都會區的許多食品銀行被迫暫停營業。巴斯夫援助基金提供了大量捐款、物資及後勤保障。目前，該地區大多數食品銀行已重新開業。又例如，我們的基地物流團隊得知弗蘭肯塔爾食品銀行急需貨櫃用於食品儲存後，設法為其從曼海姆港找來一個海運貨櫃，解決燃眉之急。此外，我們還為本斯海姆食品銀行與一支縫製口罩的志工團隊牽線，目前雙方已建立了長期的合作關係。幫助人們透過不同方式開展自助，正是我們設立新冠肺炎疫情援助基金的初衷。」巴斯夫歐洲公司已提供超過10萬歐元的資金予此項援助基金。這些資金現已全部以個人捐款的形式完成發放。各大機構、個人和巴斯夫員工也可捐款給該基金。截至目前，該援助基金已收到約2萬歐元的捐款。巴斯夫基金會把收到的捐款用於支助那些因新冠肺炎疫情影響而失去穩定收入或陷入財務困境的家庭和個人。鑒於新冠肺炎疫情仍將持續一段時間，基金會將繼續審查申請，並在查核後提供支助。如有需要，可透過 wirhelfen@basf.com 申請協助。

承諾長期投入，持續提供援助。Michael Heinz 強調：「我為整個巴斯夫團隊無論是在生產基地、辦公室或在家工作時所表現出來的熱情與活力，以及樂於助人的精神感到驕傲。一開始，『手護行動』的規模很小，並沒有事先告知。然而，各部門同事在得知後紛紛於第一時間自願參與，不斷擴大專案規模，專案最終在多個面向上相當成功。我們對這些同事致以敬佩與萬分感激之情。另外，我還要向外部的合作夥伴、供應商以及承包商們表示感謝，他們對於專案的推動也發揮了非常重要的作用。」

Michael Heinz 進一步說明：「目前，消毒液和口罩供應充足，因此我們暫停了一些援助計畫，但只有研發出疫苗才能真正遏制新冠肺炎疫情的蔓延。我們的研發團隊正在巴斯夫超級電腦 Quriosity的協助下努力中。」