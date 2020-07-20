關鍵影響力新書發表，看見桃園金牌企業的成功與韌性

桃園市長鄭文燦今（20）日下午前往桃園市綜合會議廳，出席「金牌企業卓越獎《關鍵影響力 金牌企業成功學》新書發表會」時表示，桃園自2007年起持續辦理在地績優企業卓越獎表揚活動，在升格後，市府於去（108）年將該獎項轉型為「桃園市金牌企業卓越獎」，依照產業經營特色分為智多星獎、愛地球獎、好福企獎、隱形冠獎、新人王獎等5種類型，選拔出16家表現優異的企業進行表揚，今（109）年市府與遠見、天下文化合作出版《關鍵影響力 金牌企業成功學》，集結16家金牌企業及市府經濟發展局等共17個經營管理的故事，帶領讀者一覽企業的理念、經營策略及成功經驗。

鄭市長與所有金牌企業卓越獎得獎者合影。

鄭文燦致詞說，台灣的經濟活力來自公私部門的協力，透過善用民間的力量，使社會更進步，而桃園即是一個典範，透過不斷導入民間力量，讓桃園更加蓬勃發展。桃園工業產值1年約2.9兆元，包括ICT、化工、生技、醫療、物流、機械製造、食品及航太維修等產業供應鏈完整，產品上常見的「Made in Taiwan」幾乎等同「Made in Taoyuan」，市府將持續打造桃園成為投資友善城市，透過「單一窗口、全程陪伴」服務，協助企業申請建照、使照、用水、用電及營運等許可，也積極協助企業辦理員工召募，吸引企業公民進駐桃園，為桃園帶來就業機會與稅收。

鄭市長指出，台灣的內需市場小，因此企業多需面臨世界市場的挑戰，透過不斷創新、調整，展現企業的韌性，才能讓企業持續邁向成功。為振興台灣經濟，經濟部推動「投資台灣三大方案」，包括歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案、中小企業加速投資動方案等，累計投資件數約556件，總金額達1兆600億元，其中桃園市的投資金額約2,100億元，占全國約20%，顯見桃園是企業在台拓展版圖的重點。鄭市長也期勉各家企業在政府帶動振興下，讓台灣疫後經濟穩健成長，為台灣的疫後經濟寫下另一個奇蹟。

政治大學財務管理系特聘教授周行一表示，桃園市有很好的產業環境，孕育出許多優秀的企業，500大企業有三分之一都落腳在桃園，這是非常了不起的事情。本次金牌企業卓越獎選拔出16家績優企業，不僅是各產業的關鍵要角，在社會上也都深具影響力，期勉各家企業精益求精，在世界舞台上發光發亮。

今日包括市府經發局長郭裕信、桃園區長陳玉明、桃園市工策會副總幹事陳美蓮、政治大學財務管理系特聘教授周行一、桃園市商業總會理事長蘇旭志、桃園市工業會常務監事曾文鎔、遠見雜誌總經理葉陶聖、台灣華傑公司董事長陳玠、台灣積體電路製造公司廠長劉國洲、台益豐公司董事長秦嘉鴻、技嘉科技公司總經理孟憲明、杏一醫療用品公司董事長陳麗如、協順工業公司總經理王振洲、怡仁綜合醫院院長李典穎、美科科技公司董事長楊美斐、清淨海生技公司董事長林世隆、紫莉有限公司董事長黃騏曼、華夏航科國際公司總經理呂永南、源友企業公司總經理呂明哲、綠電再生公司副總經理莊淑珍、歐萊德國際公司董事長葛望平、羅鐵機械公司執行長羅文建、饗賓餐旅事業公司董事長陳啟昌等均一同出席活動。