默克收購拉曼技術傳輸技術 提升生物製程核心能力

全球領先的科學與科技公司默克，日前宣布透過收購位於法國梅朗的尖端生物製程分析監測系統公司RESOLUTION Spectra Systems，增強默克在先進生物製程事業的產品組合。該法商公司主要以GMP認證的儀器設備和客製軟體，提供拉曼光譜分析技術。

默克生命科學事業製程應用方案負責人Andrew Bulpin表示：「本收購案讓達成我們的願景 – 提供更密集、互聯及連續性生物製程活動。透過拉曼測量技術，並結合精密的分析與大數據管理軟體，能使我們提供獨特的整合解決方案，以協助優化客戶的生物製程技術。」

RESOLUTION Spectra Systems的共同創辦人Christophe Bonneville說明：「此次的收購展現了我們一致認同的目標與策略，即為運用製程分析技術做為生技製藥產業數位化的關鍵。」

RESOLUTION Spectra Systems專精於發展拉曼技術為主的生技製程監測傳感器，包括：提供即時監控和製程控制; 測量廣泛的生物製程參數，包括葡萄糖、乳酸，活細胞密度和其他與該製程相關的雜質物; 以單一探測器同時監測所有參數。

本收購案能支援默克新推出的Bio4C自動化軟體套件，此軟體是業界唯一的整合生態系統，結合製程控制、數據分析和廠房級規格的自動化作業。Bio4C軟體套件是默克BioContinuum平台旗下的最新產品組合，能融合更密集的製程以及數位技術，以提高製程速度，品質和靈活性，同時降低成本。

由生物製劑製造廠共同組成的BioPhorum Operations Group（BPOG）是一個活躍的業界組織集團，正在推動市場趨勢規範式的轉變，未來業界將進入全面連續式生產製程。台灣生技製藥大廠也積極與國際接軌，並朝向BPOG設定的技術發展推進。

默克的BioContinuum平台將對於此技術發展趨勢提供4個關鍵推動力，包括製程強化，製程分析，軟體和自動化以及一次性封閉系統。憑藉上述關鍵推動力，新工廠的建造時間將會減少70％，生產準備時間將會縮短80％，劣質產品的成本可降低90％，產品轉換時間減少了90％，成本與製造和資本支出則可降低90％以滿足未來市場趨勢。

拉曼技術的生物製程監控傳感器，完善了Bio4C軟體套件的「收集」功能，能透過一致的測量方式了解許多關鍵製程參數，並提供即時製程分析。透過拉曼技術傳感器與軟體套件所產生的數據，默克能夠提供獨特且整合性的生物製程功能。

有了RESOLUTION Spectra Systems的加入，能全方位提升默克在先進生物製程分析技術與產品組合，並在發展下世代生物製程技術發展邁開重要的一步。