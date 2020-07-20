暑期物產展「購台東．滿額贈」 全台12間新光三越百貨超市同步展出中

臺東縣政府與臺東縣農產公司為將臺東在地的優質物產推薦給全國消費者，與新光三越百貨公司合作舉辨「暑期物產展」，從7月8日到8月27日在全台共12間新光三越百貨超市分店同步展出。

為推薦台東物產的好，同時為加深消費市場對台東產銷履歷及有機農產品的了解，特別於7月19日舉辨「購台東．滿額贈」推動記者會活動，向在場民眾大讚台東物產，並推出凡單筆消費含台東商品滿1,000元及1,500元，即贈送台東有機及其他農產禮品，透過活動曝光將台東優質商品推向高端市場，帶動台東農友的經濟發展。

農糧署東區分署長徐煇妃表示，政府推廣農產品有機及產銷履歷標章，通過層層嚴格把關的安全農產品，消費者可以安心採購。

行政院農業委員會農糧署東區分署長徐煇妃指出，為保障國人食用安心，政府極積推廣農產品有機及產銷履歷標章，其標章取得不易，須由公正第三方驗證機構驗證並通過層層嚴格把關的安全農產品，消費者可以依據標章安心採購國內安全農產品，請大家踴躍採購，讓全家人吃得到營養又安心。

正逢台東熱氣球旅遊旺季，臺東縣長饒慶玲表示，於後疫情時代買氣明顯回溫，為顧及無法來台東觀光旅遊的民眾，臺東縣政府特地帶領臺東小農前進新光三越，感謝農糧署對於台東的補助與支持，加上振興三倍券的發放及新光三越「暑期物產展」的優惠，臺東縣政府又祭出「購台東．滿額贈」的活動加值，三重回饋下，讓消費者於全台新光三越都能「就近買到」臺東好產品，拉近產地至餐桌的距離。

「暑期物產展」，從7月8日到8月27日在全台共12間新光三越百貨超市分店同步展出。

臺東縣農產公司吳柏成總經理表示，農產公司致力推廣臺東農業與安全食材的健康概念，拓展臺東農業通路及整體品牌形象，並期許物產展檔期結束後，將有潛力之商品上架百貨公司內部超市，並根據農產產季及供銷需求不間斷的更新架上之產品，達到臺東農業物產永續推廣之目的。

不忘提醒大家在採買生鮮蔬果時不妨多注意一下，只要掃瞄包裝上的QRcode，就可以了解這些來自臺東的農產品，最安心、最天然美味的生產流程，希望消費者能多多選購臺東的農特產品，一起幫助在地小農。

促銷活動：(贈品109年7月19日起送完為止)。

消費滿額1,000元(需含台東商品)，贈台東好禮。

消費滿額1,500元(需含台東商品)，贈台東經典禮。