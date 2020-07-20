羅芙奧2020年春拍「薈萃：國際現代與當代藝術」專場 多位藝術新秀作品創高價成交

羅芙奧台北2020春季拍賣會「薈萃：國際現代與當代藝術」於7月19日圓滿收槌。拍賣伊始即以市場新寵西班牙藝術家哈維爾‧卡勒加（Javier Calleja, 1971-）的藝術玩具作品《請勿觸碰 Do not touch》上場，台幣17萬元起拍，電話與現場積極競標，多方叫價，最終以台幣 42萬元成交（含買方服務費，以下同），創下藝術家公仔類作品新紀錄。另外，油畫作品《紅髮男孩》的表現更是驚人，開拍不到30秒立即進階百萬元位階，從台幣55萬元起拍，歷經二十多口競標，最終以台幣264萬元成交，排名藝術家個人世界第二高拍場紀錄，瞬間點燃現場競投氣氛。

緊接，來自英國的塗鴉先生（Mr. Doodle, 1994-）兩幅幽默風格畫作，也是各方買家物色熱門標的；橙色畫作《彩虹》由海外藏家競投以台幣38萬元成交，較大尺幅藍色畫作《擁抱在一起》以高出起拍價兩倍之多，台幣114萬元喜覓新主，此作更是該藝術家同尺寸作品最高價紀錄。

日本高人氣女性藝術家：六角彩子（Ayako Rokkaku, 1982-）甜美風格依舊風靡全場，2016年畫作《花朵女孩》，起拍價台幣48萬元，一開拍現場立即蜂擁競價，來回20口競標互不相讓，最終現場買家以台幣216萬元喜納新藏。另一幅，直徑達1米3的《圓形花園》畫作，現場與電話來回，競價踴躍以台幣552萬元成交。

嶋本昭三（Shozo Shimamoto）作品《和平的證明2007-13》台幣288萬元成交。圖／羅芙奧提供

封面拍品漢斯‧哈同（Hans Hartung, 1904-1989）經典之作《T1970-H40》，以台幣576萬元成交；日本具體派藝術家嶋本昭三（Shozo Shimamoto, 1928-2013），其以「擲瓶繪畫」聞名，本專場推薦作品《和平的證明2007-13》台幣288萬元成交。另一位具體派成員，田中敦子（Astuko Tanaka, 1932-2005）《02g》標誌性五色圓圈波點畫作，以台幣228萬元成交。

田中敦子（Astuko Tanaka）《02g》標誌性五色圓圈波點畫作，以台幣228萬元成交。圖／羅芙奧提供

備受期待的「動漫之神手塚治虫專拍」，則以代表作《原子小金剛》主題最受歡迎，其等身大公仔吸引眾人目光，經過多方出價，最後以台幣45.6萬元歡喜成交。日本當代藝術區塊，松浦浩之（Hiroyuki Matsuura, 1964-）的畫作《透明意向》以台幣21.6萬元成交；其《班比：白色幻獸》雕塑則以台幣90萬元穩健成交。

D.O.C.強納森‧保羅（Desire Obtain Cherish/Jonathan Paul）《后冠─瑪麗蓮‧夢露》則締造藝術家最高紀錄台幣 102萬元成交。圖／羅芙奧提供

歐美當代藝術家備受矚目，赫南‧巴斯（Hernan Bas, 1978-）超現實敘事風格的《林中之林》以台幣180萬元易主；西瑞‧菲茲（Thierry Feuz, 1968-）筆下色彩斑斕的《春分夜色─生命之夜》，以台幣72萬元成交；弗里德里希‧庫納什（Friedrich Kunath, 1974-）呈現浪漫主義風格的《記憶的記憶》，以台幣120萬元成交。D.O.C.強納森‧保羅（Desire Obtain Cherish/Jonathan Paul, 1975-）；《后冠─瑪麗蓮‧夢露》則締造藝術家最高紀錄台幣 102萬元成交。

西班牙當代素人畫家拉法‧馬卡龍（Rafa Macarron）首次登上亞洲拍場，畫作《新世界 CAOS》台幣60萬元起拍，最終以台幣156萬元亮麗成交。圖／羅芙奧提供

西班牙當代素人畫家：拉法‧馬卡龍（Rafa Macarron, 1981-）首次登上亞洲拍場，白色清新畫作《新世界 CAOS》，台幣60萬元起拍，現場雙方競投膠著之際，出現第三方突圍加入戰局，最終以台幣156萬元，驚豔四座亮麗成交。法國洗腦先生（Mr. Brainwash, 1966-）美麗人生系列《米奇》紙上作品台幣72萬元成交。善以「挪用」概念創作的神秘塗鴉畫家古利（Gully, 1977-）其《當洛克威爾遇上沃荷》以台幣66萬元成交。美國普普藝術家伯頓‧莫利斯（Burton Morris, 1964-）其《超人》與《美國隊長》被同一買家納入收藏。KAWS（1974-）的Karimoku版本《同伴》木雕公仔，海外競價踴躍，以台幣108萬元成交。

巴黎畫派藝術家，卡多蘭（Bernard Cathelin, 1919-2004）燦爛典雅的瓶花，持續受到藏家喜愛，《繡球花與萬壽菊》以台幣132萬元成交；《銀蓮花束》則以台幣近60萬元成交。重點拍品CoBrA眼鏡蛇畫派柯奈爾（Corneille, 1922-2010）的《展翅》裸女畫作以台幣144萬元成交。

羅芙奧國際藝術部總經理陳惠黛表示：「新冠疫情為今年春拍帶來諸多變數，幸運的我們在延期一個半月後順利舉行。薈萃國際專場今年呈現當代、新穎的風格，主題式策展與選件，受到藏家的好評。亦發掘多位在國際市場受到關注的新星，願繼續精進選粹優質國際藝術家，帶給藏家們最佳的珍藏選擇。」