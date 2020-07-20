創佳績！羅芙奧2020年春拍「亞洲現代與當代藝術」斬獲新台幣3.3億

羅芙奧2020年春季拍賣壓軸鉅獻，「亞洲現代與當代藝術」拍賣會，149件精品佳作拍出卓越佳績，金額成交率高達127.43%，件數成交率達81.21%，兩場現代與當代藝術總成交金額近新台幣3億3千萬。在滿場座無虛席、熱烈人潮競投下及接連高價作品成交之中圓滿收槌。

貝爾納．畢費《鬥牛士》成交價含佣 TWD 18,000,000。圖／羅芙奧提供

西洋經典大師貝爾納．畢費經典主題之作《鬥牛士》以稀有全身比例博物館級作品敲出1,800萬成交價入袋新藏，擠身進入藝術家前十大作品排行，並列入畢費鬥牛士主題拍賣前二大紀錄。經典華人抽象藝術朱德群的重點拍品同樣在這波高潮中穩健敲出覓得買家，1978年之作《5.5.1978》以4,960萬元成交。

Mr. (岩本正勝) 《川流淙淙》成交價含佣 TWD 8,040,000。圖／羅芙奧提供

草間彌生《南瓜（B）》成交價含佣TWD 51,840,000。圖／羅芙奧提供

奈良美智《Your Puppy》成交價含佣TWD 64,160,000。圖／羅芙奧提供

日本藝術高潮迭起，身為村上隆的首席弟子，目前炙手可熱的「御宅族」藝術家Mr. (岩本正勝) 《川流淙淙》現場、電話競爭激烈，接連拍出超出高預估價格之成交價804萬佳績。日本巨擘草間彌生直式畫作《南瓜（B）》3,800萬元起拍，並以5,184萬覓得買家。而眾矚目藝術家奈良美智其大型雕塑創作《Your Puppy》亦表現亮眼，經過多口接力出價以6,416萬元成交成功帶動收藏熱潮，並登上藝術家雕塑作品前3大紀錄。

六角彩子《無題》成交價含佣 TWD 7,200,000。圖／羅芙奧提供

而近年來市場上新寵，素人藝術家六角彩子的高人氣引領高潮《AR11 – 004》以48萬元起拍後經多口激烈競價後，以逾高預估價近3倍價格144萬元成交；另一件壓克力彩畫布《無題》亦表現非凡，現場、電話競爭激烈，接連拍出超出高預估價格之720萬元成交佳績，創下藝術家個人紀錄的第二高價，並登上藝術家號數單價之冠。

甫開拍的熱門當代藝術範疇中，由目前炙手可熱的新一代塗鴉藝術家Mr. Doodle壓克力原作《放克 DJ》以及《餓犬》引領高潮出現激烈競拍叫價熱潮出價不歇，以5萬元起拍，最終以超越高預估價3倍之價格36萬元及40.8萬元售出。挾帶著高人氣的Mr. Doodle《黃色太陽花; 藍色機器人; 橘色魚; 粉紅鳥(四件一組)》版畫帶動下半場第二波高潮，經過近20逾口激烈競拍更拍出成交價120萬高於低預估7倍之高價，以黑馬之姿驚豔全場。

台灣藝術板塊方面亦表現亮眼，李真《清風雲露》表現優異，以超過預估價之近兩倍價格672萬元成交。台灣藝術家莊喆《春光乍現》經過許多人喊價，拍出成交價288萬，顯示此次春拍，買家對於估價平實的精彩拍品抱持十足的投標信心。

羅芙奧藝術部總經理傅斐郡表示新世代藏家崛起，近年來收藏多樣化、藏家世代年輕化，愈多的精選小品及新晉藝術家受到各階層的買家青睞，收藏標的改變已成風尚。不可忽視的經典名家的作品，在合理的估價範圍內，也同樣是收藏或是投資市場的常勝軍。