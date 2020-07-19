中壢區美滿服務中心主任徐乃義:結婚，不婚都是選項，只要深思熟慮就好

花童變伴郎 高齡男女嘆婚姻路茫茫

近有不少40多歲的未婚男女，一改過去不婚、畏婚、逃婚，如同日本「大齡未婚者」或「生涯未婚者」（有人將之稱作無根的一代），但疫情影響，發現不想孤獨過一生，因此一改年輕時的不婚想法，報名參加「婚活」，參加婚姻聯誼活動，希望避免孤獨終老，但讓他們感嘆的是，原本長輩或朋友的兒女想當結婚時的花童，一眨眼赫然發現當年可愛的花童，由於超過12歲，只能當伴郎。

成立於民國74年的中壢區美滿服務中心主任徐乃義指出，畢業季，剛畢業的社會新鮮人在求職之餘，也希望找另一半，出現不少八年級後段班，甚至一位九年級的護專畢業女生報名，不少原本抱定不婚的「超齡男女」也想通了，希望找另一半過餘生。

大齡未婚真心話：「坦白說一個人很寂寞！」

年近50，美國名校博士，擔任大學教授告訴徐乃義，早年念書、出國拿博士學位，回國後教學及論文期刊投稿壓力，一晃已近半百，原本過得自由自在，最近看到日本政策研究大學院大學名譽教授松谷明彥指出，不結婚的人增加，未婚率急速上升，加速高齡單身戶增加，單身者一旦生病，或發生什麼事，將無法應對風險，不少高齡者經濟上、精神上都陷入困難。不只生病、照護成隱憂，連「住」也可能成問題，由於不想成為到死之前，一輩子都沒有結過婚的人，就是「生涯未婚者」，松谷明彥認為自己經濟、工作都穩定，當然該結婚！

晚婚者發現，一眨眼赫然發現當年可愛的花童已經超過12歲，只能當伴郎。(為維護當事人隱私臉部以馬賽克處理)。圖/中壢區美滿服務中心提供

擔任座艙長的在職空姊告訴徐乃義，過去飛機上飛來飛去，與異性接觸的機會多，但總認為該保持「工作專業關係」，生活被工作占據，收入也不差，認為單身也很快樂，不像其他已婚空姐「人在他鄉」心掛念家。但最近聽到有前輩孤獨死，心中忐忑不安，她告訴徐乃義，「坦白說一個人很寂寞！」。 對此，中壢宏其婦幼醫院長張紅淇指出，受孕時年齡滿34歲，可稱為「高齡產婦」，懷孕期的高危險妊娠機率較高，生產時的併發症與嚴重程度也較高，對母體與胎兒的健康危害較大，高齡產婦容易面臨較高的風險，年齡大，體力也較差，常常導致懷孕時身體不適，張紅淇鼓勵大家要重視家庭的價值，不要只忙於事業、工作、買房、買車，要花時間經營感情與婚姻生活，不能等到所謂經濟基礎穩定才生育，他還鼓勵醫院未婚護理師參加中壢區美滿服務中心未婚聯誼。

衛福部政務次長蘇麗瓊在「獨居未婚高齡女性老年準備之探索研究」中指出，臺灣老年人口，女性比例高過於男性，臺灣女性平均餘命高過男性，老年人口趨向女性化。多數國家仍偏向以結婚為社會常模，對未婚單身常有莫名的負面刻板化印象，被認為破壞傳統女性家庭生命歷程的常規，所以老年女性在最後一段的女性生命週期中是不被看見的，老年未婚女性最後一段生命經驗是被忽視的，所以兼具「女性」、「老化」、「未婚」、「獨居」特質者，缺乏因婚姻而牽動的社會網絡與社會支持，也無法養兒防老，如何處理老年準備，值得由其生命歷程探索研究。

徐乃義指出，結婚，不婚都是選項，想結婚，就要有成熟態度，維護家庭幸福美滿；如果選擇不婚，更要加倍規範未來的人生，以免造成自己及社會負擔。