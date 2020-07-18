亞果遊艇加入新船艇 擴大對會員的服務

亞果遊艇集團創立滿6周年，今(18)日在高雄亞灣會所舉辦年度首場會員活動，並宣布新船艇烏拉尼亞(Urania)號加入集團船隊，擴大對會員的服務。

亞果遊艇集團6年來從高雄亞灣會所，一路拓展開發澎湖遊艇碼頭，到安平遊艇城，儼然發展成國內最大海洋休憩產業集團，服務版圖及會員不斷成長。

該艘新船艇烏拉尼亞(Urania)號，由國內知名造船廠-巨星遊艇所建造，航行中具有絕佳穩定性，寬廣空間設計擁有雙沙龍、雙廚房，不論會員商務會議、論壇舉辦或是家庭旅遊、私密派對等，都能擁有極致的感官體驗及全新奢華享受。除外，連接跳水板的獨立出口特殊設計，可讓熱愛海洋會員近距離探索海洋的美好。

亞果遊艇集團總經理張慶祥表示，該集團的據點及服務不斷成長，站在海洋休憩產業鏈前端，隨著會員人數成長，遊艇、帆船、水上摩托車等海上娛樂會有更多需求，透過本次活動首度發表與巨星遊艇合作，並宣示未來將與國內更多船廠、代理商攜手，一同擴大海洋經濟，帶動遊艇產業鏈，發展成海上最大服務平台。

有鑑於此，亞果遊艇集團需更多船長、水手、海上秘書、維修等人才；張慶祥說，該集團目前已與台南應用科大開設產學專班，培養專業人才，首批結業學生，將於今夏投入海上秘書，期望帶動遊艇製造產業經濟變革，轉型成為前所未有的「海上服務業」。

據悉，亞果遊艇會員人數已從去(2019)年的300位，成長到今(2020)年約550位，是頂峰商務人士喜愛的交流平台；隨著安平遊艇城第二期水岸Villa開工，該集團預計下半年推出登峰Villa會員卡，可租賃濱海度假200坪Villa，享私人管家、墅前泊位，可作為家族聚會及商務休憩交流平台，也將成為該集團營收成長新動能。

亞果遊艇集團表示，未來也將增設台北、台中分公司，透過台中港及台北港擴大遊艇產業服務版圖，並將於各地尋求經銷商、代理商，以技術Know how輸出，朝全台連鎖型遊艇碼頭邁進，擴大會員服務多元性，成為台灣海上最大服務平台。