熱爆卻不缺電 大同：配合經濟部能源轉型政策 佈建太陽能有成

連日的酷暑高溫，讓民眾大喊熱爆了！但怎麼今夏幾乎沒聽到缺電話題，難道今年不缺電嗎？日前經濟部長王美花接受廣播專訪給出解答，原來靠著太陽能光電，已經大幅降低國內的缺電危機！長期布局能源事業與電網系統的大同公司也指出，自從政府推出再生能躉購辦法開始，大同就積極投資布建太陽能系統，包括中小型規模的屋頂型、地面型與水上型太陽能電站，近年來更積極開發大型太陽能電廠的機會。目前大同的屋頂型太陽能建置面積居全台之冠，安裝於各級學校校舍、公有機關大樓、工廠或倉庫等。，儼然是太陽能國家隊最強後援。

經濟部今年5月太陽能貢獻達4.6GW

大同年底拚200MW 未來三年拚500MW至1GW

王美花列舉數據指出，去年5月太陽能貢獻達到3.2GW，不過今年5月已經來到4.6GW，佔了備轉容量3.5%到6%，前年只要用電量達到3700萬瓩就會拉警報，不過今年靠著太陽能貢獻，讓備轉容量每天都能維持在10%以上，大幅降低得缺電風險。

經濟部長王美花表示，上週 7 月 14 日尖峰瞬間用電量達 3779 萬瓩，創歷史新高，不過在太陽光電挹注下，當天備轉容量率仍維持在 10.58%。圖／摘自hitFM YOUTUBE頻道

經濟部訂定2025年再生能源發電占比20％的能源轉型政策目標。數十年來身為台電堅實後盾的大同企業也沒缺席，聚焦於新形態的電業服務，建置超過140MW，範圍遍布全台與金門、澎湖等離島，超過800個案場。2020年底，累計建置量將達200MW，並與中央及地方政府合作，展開大型地面案場的建置，未來三年力拚500MW至1GW目標。大同表示，太陽能發電是長達20年的穩定收入，並與智慧電網、能源管理、儲能系統及電力調度等新型業務整合，以綠能、節能、儲能、智能為方向結合物聯網技術，提高公司固定收益營運比重，迎接電力自由化時代，推升獲利成長。大同經營團隊表示，有信心憑著堅強的實力，成為智慧能源產業的大贏家。

大同太陽能電廠全台遍地開花

漁電共生案導入日商合作開發

在地面型太陽能的部分，大同在台北市福德坑環保復育公園的「能源之丘」，是全台灣第一座安裝在垃圾掩埋場復育園區的太陽能專案，還獲頒「國家卓越建設獎評選—最佳環境文化類特別獎」；其它包括南港山水綠生態公園「能源之丘2.0」、桃園市五座掩埋場、新竹縣南寮看海公園等太陽能案場。至於水面型太陽能，大同在桃園市新屋區設計建置了全台第一座埤塘光電，並榮獲2019光鐸獎的肯定。對於利用埤塘、滯洪池、魚塭來建置太陽能，兼顧綠能與環保的價值，建立了最佳的示範。

大同也引進策略性投資人日本双日株式會社與日本四國電力公司，一同參與大同集團的志光能源位於台南市七股區三股子段太陽能電廠開發案。此太陽能電廠第一期將於今年下半年開始建置，總容量約為85MW，這是大同迄今所投資單一最大容量的太陽能電廠，也是全國已取得同意備案的專案中，規模最大的漁電共生案，預計2021年可完成所有工程建置，併網發電。此案每年發電量超過1.8億度，將能減少排碳量超過10萬公噸，約相當於260座大安森林公園的減碳量！

大同電力調度系統與智慧型微電網 卓然有成

綠能是各國政府積極發展的方向，不過由於間歇性的特性，仍有一些限制。舉例來說，一片雲飄過去，太陽能板輸出的電就會開始波動，風力發電也受到風力強弱影響，都需要很多調控技術。

往綠電目標邁進的同時，必須一併提升電力調度能力與電網穩定性，以免大量的分散式再生能源併入電網後，會對輸電網、變電網造成衝擊，因此在再生能源案場就必須要加上儲能系統，讓輸出的電都是穩定的。儲能系統可使電力順利調度並提高電網穩定性，提供電力公司所需的電力輔助服務，也能為公司帶來穩定的收益。

大同在全台各地佈置太陽能電場。圖／業者提供

大同所執行的包括工研院的示範驗證計畫、高雄永安大型儲能系統，以及屏東林邊智慧微型電網示範園區第一期與第二期等，都嚴格控管品質與時程，順利完工運作。建置中的工研院彰濱併網驗證系統，更是台灣第一套跨廠牌且異質性電池整合的能源管理系統，在在展現大同智慧能源團隊的實力。其中林邊智慧微型電網示範園區，特色是100%再生能源自給自足、發電零排放，還在2015第二屆APEC能源智慧社區最佳案例評選競賽、超過400件競爭提案中，打敗日、韓等大型城市，脫穎而出獲得智慧電網類銀質獎。

此外，大同在澎湖七美島、東沙島及南沙太平島等地，協助建置離島型微電網系統，也取得卓越成績。舉例來說，台電每年需補貼離島的用電成本非常高，大同在七美島幫台電建置太陽能微電網，可協助台電一年至少減少燃油成本3000萬。七美低碳島的成果，更榮獲2018年智慧城巿創新貢獻獎。

大同也積極跨入不同的能源輔助服務領域，去年執行台電的電力聚合商示範計畫，配合台電電力調度的需求，每日管理參與廠商的實際用電量，當台電在尖峰用電吃緊時，可以協調廠商減降用電量，降低台電對這些廠商的供電負擔，協助台電在尖峰時段可以對整個台灣提供足夠的電力。

日前台電結合民間企業推出「亞洲首例」電力頻率調整儲能系統，大同就是五家得標業者之一。上線後將為全國電網提供即時可用電力，不但分散原有機組調度壓力，也將降低空污排放與發電成本。

海外的部分，大同已陸續在緬甸、馬來西亞、帛琉、菲律賓等，建置民間客戶或電力公司的太陽能以及微電網系統，積極將國內所累積的設計與建置專業，運用到國際市場上，增加營收與利潤。