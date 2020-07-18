臺灣運動創新加速器 SHOW第四期成果展

HYPE SPIN ACCELERATOR TAIWAN 松山文創園區驚艷登場

臺灣運動創新加速器(HYPE SPIN ACCELERATOR TAIWAN)由教育部體育署、交通大學產業加速器中心及以色列國際運動創新產業聯盟HYPE Sports Innovation共同合作。第四期成果發表會結合2020臺灣運動產業博覽會，於松山文創園區舉行。此次共12家極具潛力的國內外運動新創分享商業模式，其中6家來自全球包含法國、南韓、阿拉伯聯合共和國、新加坡及馬來西亞，期望接受臺灣運動加速器的輔導，一同為臺灣運動科技生態圈注入新能量。

第4期培訓專案為期2個半月，並首次採數位線上之加速課程辦理，邀請國內外專家學者與業師共同參與，有效提升團隊約談機率。此外，本期培訓專案更首次提供合適之運動創新團隊，與臺灣迪卡儂及味全龍職業棒球隊合作，進行產品概念的市場驗證機會。

全場來賓大合照。圖／業者提供

第4期成果發表會由參與本期專案之12個運動創新團隊，透過簡報方式展現參與本計畫的豐實成果。HYPE創辦人Amir Raveh、營運長Zvika Popper等國外貴賓及本期5個國外運動創新團隊，將透過Cisco Webex之線上方式共同參與。本活動亦特別安排運動產業領袖分享講座，邀請臺灣迪卡儂創新設計與原型製作主管范宏章先生分享創新理念於運動產業中的重要性以及迪卡儂與新創合作發展之經驗分享。

由多方專家投票選出本期最優秀運動新創團隊包含獲選IAPS獎項：

Uniigym(臺灣)與BiiB(馬來西亞)，獲得媒體採訪錄出機會；獲得HYPE獎項：MbranFiltra(臺灣)與Wave Wear(韓國)，獲得HYPE與投資人、運動產業業師交談機會；獲選Sports Administration 獎項：Uniigym(臺灣)與MbranFiltra(臺灣)，獲得出國參加運動科技相關活動機會。