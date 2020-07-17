水墨畫家魏瑞宗 現代水墨畫的概念 兼容現代水墨的拓、噴、滴、流各種技法

魏瑞宗老師告訴我們「書畫欲上層樓，須先從書法線條的用筆用墨開始」。早年他從書法大師于右任先生在台灣的傳人李普同先生學習書法，因著李老師台灣、大陸、日本，兩岸三地的交流互動，使他拓展視野，魏老師的書法和繪畫創作，也因此大有進步。

魏老師質樸良善，深得李普同先生的賞識，奉李老師之命行禮拜師，正成為于門三代弟子。李老師勉其沈潛涵養、不露鋒芒，用心揣摩和學習于右任先生的書法用筆，援為己用，走出自己的路。現在，魏瑞宗老師受聘於平潭兩岸國學中心顧問，常於各地文化交流，傳授書畫。

魏老師自從取得北藝大創作碩士學位後，他的書畫作品具朦朧墨韻的動人情愫，追求文人書畫的「高雅」。他運用高度的水墨控制技巧來創新傳統，不但有現代感，也傳遞出文人書畫的意境。我們看到魏瑞宗老師的作品，憑藉內心山水意象來造境，有別於傳統文人記遊山水的眼見再現，這是現代水墨畫的概念。作品中的水墨圖像，皆非寫生寫景作品，全然為作者心中意象造景。每一件作品都蘊含作者內在的心境，具寧靜高雅的傳統文人書畫特質。這之中的一切用筆用墨技巧，是全然為表彰作者內心意境。

魏老師創作的作品中，有筆、有墨、有線條，是包含了傳統書畫技巧，並兼容現代水墨的拓、噴、滴、流各種技法。難能可貴的是，魏瑞宗老師不但能打破傳統用筆的侷限，並且在表現材質特性的同時，也融入用筆的書寫意象，來詮釋心中的情感，深化創作內容，增加表現力度，在融合傳統文人畫的筆墨精神和自主觀念創作的兩大原則之下，企圖尋求傳統與現代兼顧的藝術表現形式。他的作品在具象與半具象形式中，表現出書寫情感的現代化創作。他創作的獨特性是在水墨作品上，使用大量的[水]和[墨] 的新表現手法，在材質技法與表現形式上再度翻新。

魏老師也能用西畫的媒材來表現意象，這次展覽中我們也看到了兩幅魏老師新創的壓克力作品，非常具有個人特色，值得您來品味與收藏。