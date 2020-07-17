在家就能做碧昂絲指定美食　法國當代研發台灣版Peri Peri霹靂辣醬

愛吃辣的老饕有福了！為愛馬仕、保時捷等品牌活動提供外燴服務的「法國當代BBR」，以客製化精品外燴擄獲無數貴婦名媛的心。7/11法國當代舉辦時尚餐會發表新品「Peri Peri霹靂辣醬」，異國香辣風味讓賓客直呼過癮；透過創辦人傅天民的分享及現場佈置，彰顯品牌屹立高端市場的深厚底蘊。

靈魂與熱情創造風格 讓食物成為舌尖上的藝術

「法國當代BBR」早期以經營法式糕點為主，而後與法籍專業主廚合作，逐漸轉型為精品外燴型態，商標「BBR」正是「Bleu, Blanc, Rouge」（藍、白、紅）縮寫，象徵法國國旗顏色，傳遞品牌特有的法式優雅品味。

「法國當代從餐點、現場佈置設計、桌邊服務都具備專業，已經超越一般『外燴點心』的定義。」傅天民表示，法國當代擅長營造各種氛圍。餐會當天以不同陳列擺設及目光焦點創造的「宮廷風」、「尊爵奢華風」、「庭園風」，搭配深具陳列美感的宴會專員，呈現出該品牌對食尚藝術的堅持。

談及法國當代獲得客戶青睞的主因，除了持續精進專業，傅天民分享，「我們把每一次活動都當做舉辦自己的Party一樣用心，注入靈魂跟熱情。」

貝克漢、碧昂絲都愛吃！法國當代研發PeriPeri霹靂辣醬

曾從事精品業多年，傅天民對美感與美食特別敏銳，時常從國外帶回獨特器皿運用在現場佈置，異國旅遊無意間也催生了「Peri Peri霹靂辣醬」。

Peri Peri是一種非洲鳥眼椒的名稱，搭上檸檬、洋蔥等香料，成為國外常見辣醬，連貝克漢、碧昂絲都難以招架Peri Peri烤雞魅力。傅天民在澳洲品嚐後驚為天人，運用在外燴菜色也引來賓客高度詢問，便與法籍廚師團隊投入研發，結合台東小農的朝天椒等農產品，調整成更符合國人的口味。

歷經半年，法國當代推出台灣自產的「Peri Peri霹靂辣醬」，本次餐會正式亮相，讓擅長烹飪的美食家賓客大讚，「台灣辣醬多半偏甜，Peri Peri辣醬帶酸，更能帶出肉類香氣，提升食材層次。」

Peri Peri霹靂辣醬用途廣泛，最常見的醃製肉類、刷醬之外，傅天民笑稱有朋友搭配粽子、水餃鍋貼竟都相當合拍，也可作為火鍋沾醬。餐會現場還特製Peri Peri巧克力，辣中帶酸烘托苦甜滋味，讓人印象深刻。