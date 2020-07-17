線上講座「在桃市圖」　雲端閱讀計畫熱鬧開播

地表最強國文老師聊書單 先借一輪再買爆

桃園市立圖書館首次直播講座「雲端閱讀計畫：打開你的哲學視角」陳茻場次於15日晚間9點圓滿結束，主持人朱家安與地表最強國文老師陳茻聊怎麼編書單?聊到書籍就是要去圖書館狂借一輪，挑出有意思的再買爆它！吸引許多來自各地的讀者參與直播，沒跟到的別慌張，接下來還有小說家陳育萱及劉芷妤場次，7/22與7/29周三晚間8點於桃園市立圖書館臉書粉絲專頁熱鬧開播！

雲端閱讀講師劉芷妤主講「男生可以戴粉紅色口罩，但可以穿藍色裙子嗎」討論我們要怎麼做自己。

桃園市立圖書館首次直播講座「雲端閱讀計畫：打開你的哲學視角」 邀請強將開講。

桃園市立圖書館與桃園在地獨立出版社－逗點文創結社共同策劃給成年人的通識充電課，堂堂來到第三年！主持人朱家安與陳茻也分享疫情期間自己的感受，聊到前兩年暑假，都會來桃園參加此閱讀計畫系列講座，和桃園讀者一起見面、討論，而今年講座由實體轉成線上覺得滿好的，這樣能擴及更多讀者，能一起加入閱讀的行列、共同討論。

今年「雲端閱讀計畫：打開你的哲學視角」共有3場次，適合大人與高中生讀者的系列講座，由主持人朱家安帶領大家走進有趣的哲學生活，每一堂課都邀請知名作家一同分享，讓你聽完就獲得向前行的動力。從陳茻的「離開校園後，為自己編書單是最好的投資！」討論社群媒體時代的活到老學到老；陳育萱的「寫作不難，從這裡出發就沒問題」討論一個人如何透過文字來表達自我，最後再從劉芷妤的「男生可以戴粉紅色口罩，但可以穿藍色裙子嗎」討論我們要怎麼做自己。

本系列直播講座還有兩場次，分別是在7/22與7/29晚間8點於於桃園市立圖書館臉書粉絲專頁開播(全程免費無須報名)，準備好手機或電腦，保持網路通暢，參與直播按讚留言和分享，還有機會抽中圖書館專屬書本造型隨身碟，千萬不要再錯過！活動詳情請鎖定本館臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/typlib/)。