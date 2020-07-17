縣市銀光孤獨排行榜：雲林縣銀光族最孤獨 這三年孤獨感暴增3.9倍

56789年齡實驗室今(17)日公布「台灣銀髮孤獨感暨各縣市銀髮孤獨指數大調查」。此次調查借鑒麻省理工學院年齡實驗室（MIT AGE LAB）及加州大學洛杉磯分校（UCLA）的孤獨行為題組和心理量表，透過專家座談會議後核定符合台灣社會實際情境的六項指標題目，用以測量國內銀光族群的孤獨感。

透過行為面向分析，三成以上銀光族無人慶生也無人協助傾倒垃圾，平日自己獨自吃晚餐的比率有14.5%，更有9.4%銀光族是無人陪伴去動手術。從銀光族的自我心理評估來看，近八成銀光族渴望陪伴，超過五成中高齡者自認孤單。無論從行為或心理層面分析，台灣銀光族的孤獨感都相當令人憂心。

56789年齡實驗室以六項指標衡量全國22縣市的銀光孤獨感，調查發現雲林縣的孤獨指數最高，台東縣居次，澎湖縣排序第三；相較之下，花蓮縣、彰化縣及基隆市則是全台最不孤獨的前三名縣市。進一步分析孤獨者的人口特徵發現，年齡落在65-74歲、國中以下學歷、月收入低於6萬元、無伴侶/配偶、男性的孤獨感最為強烈。就此，56789社會企業執行長黃采緹呼籲，各縣市首長除關注地方的弱勢長照外，更應注意到銀光族日常行為及心理內在的孤獨浪潮。

台灣高齡化政策暨產業發展協會（以下簡稱高發會）就此次調查對照國內外相關研究發現，與2017年衛福部的老人狀況調查相比，55-64歲族群孤獨感於三年內驟升47.9%（增3.9倍），65歲以上族群亦大幅提升26.2%（增1.3倍）。與2019年英國ageUK及加拿大Angus Reid Institute的孤獨感調查作比較，台灣銀光族的孤獨感皆高出2成以上，落差超過1倍。

受新冠肺炎全球疫情影響，各國政府為防範疫情作出不少侷限個人自由的措施。美國芝加哥大學（NORC）的新冠肺炎追蹤調查便指出，2020年美國人感到孤單的比例較2018年上升27.0%（增1.2倍）。將此次調查與疫情前期發布的遠見2020孤寂大調查數據比對發現，台灣銀光族的孤獨感亦有暴增態勢，其中51-60歲者孤獨感遽升31.8%（增0.9倍），71-80歲者孤獨感亦遽增31.0%（增1.7倍）。高發會執行長陳雪慧認為，台灣防疫受國際肯定且成效有目共睹，現更進入經濟振興階段，建議政府正視銀光孤獨感驟升趨勢，提出相應政策措施。

高發會創會理事長楊志良提醒，新冠疫情影響的時間不是三五個月或一年，未來人們勢必與病毒長期共存。因疫情導致的銀光孤獨感能否隨社會活動漸增後得以紓解，或是未來國際相互解封後疫情再起，銀光族的孤獨感是否更加深；這些都是政府必須關注的問題。況且，光是2017年至2020年短短三年中高齡孤獨感暴增3.9倍的現象，猶如一頭房間裡的大象，政府和社會是否有勇氣去看見？楊志良強調，對中高齡的族群來說，心理健康絕對直接影響生理健康。與其投注龐大資源於解決弱勢長照，更該撥出資源促進能自理生活的銀光族提升心理健康。

台灣銀髮孤獨感暨各縣市銀髮孤獨指數大調查係於109年06月18日至06月21日與7月9日進行訪問。此次成功訪問1,256位50歲以上民眾。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.77%。調查以臺灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查依據內政部公佈之109年5月底人口統計資料，針對戶籍、年齡及性別進行統計加權處理，且原始樣本不足30份之縣市追加補足，以確保全台22縣市之個別樣本數達30份以上。