帶領學生在服務中學習 大葉大學企管系學生到大村圖書館當志工

大葉大學一方面以德國師徒制帶領學生做中學，另一方面，鼓勵學生在服務中學習，發展多元能力，適逢暑假大村圖書館每個週末舉辦親子共學活動，企業管理學系大四生陳靖儀、大三生陳仕翰、林家笙、黃思愉、何寶銀等同學到大村圖書館當志工，協助活動舉辦。

管理學院院長陳玉芬表示，大葉大學打造「金融科技」、「跨境電商」、「微型創業」、「新媒體行銷與公關」四個跨領域學程，協助學生提升就業力，不只是提供學生學習資源，培養專業力、溝通力、合作力、關懷力、創造力等核心能力，學校更重視學生的品德教育，鼓勵學生參與公益活動，從活動中開發潛能，進而充實專業知識幫助更多的人。學校位於大村鄉，為回饋在地，企管系學生特別組成志工團，利用暑假到大村圖書館當志工，協助圖書館的暑期週末親子活動，值得一提的是，此次前往擔任志工的學生包含越南學生，顯見境外學生也受到「公益大葉」精神的感染，樂於發揮自己的力量幫助別人。



大葉大學企管系越南籍學生何寶銀(左)到大村圖書館當志工，教小朋友摺紙飛機。圖／大葉大學提供

企管系三年級的越南籍學生何寶銀說，來台灣念書感受到台灣人的熱情，受到許多幫助，因此得知有機會當志工，回饋台灣，她就報名參加。週末在大村圖書館登場的活動以童玩為主題，講師教大家摺紙飛機，小朋友都玩得很開心，在協助活動進行的過程，觀摩到講師如何安排課程，也看到家長、小朋友的需求，讓她更了解企畫與執行活動要注意哪些環節。

企管系大四生陳靖儀指出，企管系的課程很多元，除了課堂的專業知識學習，系上也安排了許多活動，幫助學生培養跨領域整合能力。到大村圖書館當志工是很不一樣的學習機會，以前到國小或中學帶活動，遇到的都是同年齡的學員，但圖書館的活動屬於親子共學，因此會同時遇到不同年紀的民眾，有大人也有小孩，可以更了解不同客群的想法。