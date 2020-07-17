「猜猜中美洲邦交國景點」活動起跑 到CATO臉書粉絲團留言贏好禮

您知道我國在中美洲的邦交國貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯與尼加拉瓜有哪些必看必訪的知名景點嗎？現在，到中美洲經貿辦事處臉書粉絲團參加景點挑戰遊戲，就有機會將精美好禮帶回家。

瓜地馬拉境內的馬雅遺址堤卡爾金字塔聞名全球。圖／中美洲經貿辦事處提供

貝里斯擁有西半球最大的地下水洞－大藍洞，龍涎香島更連續兩年當選全球第一度假島嶼。瓜地馬拉境內滿是湖光山色，其殖民時期首都安地瓜與馬雅遺址堤卡爾金字塔聞名全球。宏都拉斯被列入世界遺產的科班馬雅古蹟及加勒比海度假群島的椰林碧海，深受觀光客喜愛。尼加拉瓜豐富的火山地貌與交錯亮麗色彩的殖民時期建築－格拉納達大教堂，更是必看景點。國人可免簽證前往4個友邦國家，輕鬆體驗中美洲深具特色的歷史文化與自然景觀。

宏都拉斯被列入世界遺產的科班馬雅古蹟。圖／中美洲經貿辦事處提供

今年受新冠肺炎疫情影響，中美洲經貿辦事處(CATO)為了讓大家可以利用機會與家人一起在線上搜尋世界美景並規劃日後出遊目標，特別在臉書粉絲團推出【猜猜中美洲邦交國景點】活動(網址：https://bit.ly/2DNEOLj)，即日起至8月15日止，在活動貼文下方留言寫下4個友邦最具代表性景點的任何一個，就有機會贏得《iPhone SE手機、國際牌奈米水離子吹風機、太和工坊保溫杯、休閒肩背包、手機廣角鏡頭及7-11商品卡》等好禮，留言越多次，中獎機會越高，趕快前往活動頁面挑戰去！