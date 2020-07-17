設計結合地方創生 朝陽科大景都系學生勇奪「贏地設計松競賽」冠軍

為匯集學生及創業家的創意思維與熱情，解決偏鄉產業及企業發展困境與需求，臺南市政府經發局轄下「贏地創新育成基地」舉辦「2020老闆提需求‧創意供所求‧設計松活動」，吸引38組團隊報名參賽，經過兩天一夜的激烈競賽，最後由朝陽科技大學景觀及都市設計系學生團隊9Chills陳梓揚、劉采盈、唐千婷、胡媁涵及陳若穎等5人贏得冠軍，表現十分優異。

朝陽科大校長鄭道明表示，很高興景都系學子能結合設計創意，用心導入新觀念，解決偏鄉發展之相關問題，獲獎團隊未來可透過臺南市政府經發局贏地創新育成基地，提供創業輔導、拓展商機及技術媒合服務，並進一步與出題企業媒合，實現團隊的設計概念，讓優秀青年團隊能以創新與創意能量，持續帶動繁榮地方發展。

朝陽科大景都系主任林基源表示，十分感謝簡伃貞老師帶領9Chills學生團隊，以設計專業出發，針對左鎮區人口老化等問題，以活化石專案趣、樂、行三個步驟作整體行銷，促發左鎮區再生與新生。團隊規劃包含區域品牌的「挖寶趣」、地方創生的「開墾樂」，以及地景共生的「造鎮行」，整體行銷包裝令人印象深刻，且達到文化保存的價值，促進左鎮地區的人口回流與創新發展，獲得評審青睞，也為社區創生盡一份心力。