紐西蘭毛利新年節Matariki第三度在台舉行 歡慶共同走過疫情

紐西蘭商工辦事處日前(7月16日)舉行毛利新年節活動，這是自2018年起，連續三年在台舉辦的重要毛利文化節慶。活動由紐西蘭駐台代表涂慕怡(Moira Turley)及行政院原民會主委夷將．拔路兒共同主持，包括美國、日本、澳洲駐台代表與帛琉、馬紹爾、諾魯、吐瓦魯駐台大使，及總統府發言人谷辣斯‧尤達卡、政務委員鄧政中等貴賓亦出席與會。

紐西蘭商工辦事處代表涂慕怡表示，由於疫情影響，紐西蘭和台灣之間的一些直接聯繫於過去數個月被迫暫停，不過令人欣慰的是，紐西蘭為往來雙方市場的空運持續提供協助，使紐西蘭能得到來自台灣的基本物資，台灣也能持續向紐西蘭採購，推升紐西蘭對台灣的出口貿易，使台灣成為紐西蘭第六大貨物出口夥伴。紐西蘭與台灣在經貿、原住民議題、電影、文化及再生能源等領域的交流大步前進，紐西蘭商工辦事處將持續推展雙邊關係，包括明年在紐西蘭舉辦的APEC亞太經濟合作會議。

夷將．拔路兒表示，原民會和紐西蘭第3年合辦毛利節活動，有三個特別意義，第一是象徵毛利文化中家人親友團聚與分享的時刻，還有是在台灣土地上舉辦，彰顯台、紐原住民族間特殊而深厚的南島文化連結，以及台、紐雙邊一起走過嚴峻疫情的挑戰，新的開始、新的希望。今年因疫情影響，縮小活動規模，改以傳統毛利美食文化為主，並強調台灣原住民族與紐西蘭毛利族的深厚連結。過去曾經前往紐西蘭交流，與毛利部落結下深刻友誼的花蓮縣玉里鎮哈拉灣部落族人，此次亦特別組團北上支持。

每年6月至7月，紐西蘭各地皆會舉辦以毛利文化為主題的新年節慶活動，包括傳統戰舞(kapa haka)、傳統美食(hangi)以及藝術展演等。毛利新年節為紐西蘭毛利原住民族人重要的節慶，依據Matariki星團（又稱昴宿星團或七姊妹星）的顯現時間，代表一年一度的新年到來，對毛利族人來說，Matariki星團決定季節的變化與航海的方位，也預示來年的收成，若星團愈亮，則表示來年氣候暖和及作物豐收。

根據毛利傳說，天父 Ranginui 和地母Papatūānuku 被他們的子女迫使分離時，他們另一個兒子風神 Tāwhirimātea 變得異常煩躁，他挖出自己的眼睛，攦向天空。Matariki 的意思就是 ‘神的眼睛’。它意味著慶祝新生命的時刻，也是懷念逝去親人和規劃未來的時刻。Matariki 更是與朋友 (whānau) 歡聚，共享美食 (kai)、音樂 (waiata)、遊戲 (tākaro)、和戰舞 (haka) 的時刻。

今年的Matariki紐西蘭毛利新年節活動，除了有毛利族人傳統地熱煮食Hangi餐點和台灣原住民傳統食物外，花蓮縣玉里鎮哈拉灣部落的小朋友特別表演傳統歌舞，而紐西蘭商工辦事處人員也表演毛利傳統吟唱，相當熱鬧。