佳格福樂「灌鈣偏鄉」倒數計時把握最後15天全力衝刺 讓愛心廣佈

長期關注孩童缺鈣議題的佳格福樂，推出為期三年的「以愛灌鈣」營養關懷計劃，希望串連全台灣的力量，照顧偏鄉孩童的營養健康，獲得消費者熱烈響應。「以愛灌鈣：小小藝術家」在兩周內成功串連超過200萬張愛心選票，由澎湖縣將軍國小及連江縣敬恆國小贏得優勝及一學期的福樂保久乳；「灌鈣偏鄉」更獲得消費者踴躍參與，已募集29萬瓶福樂保久乳，幫助偏鄉孩童補充優質乳鈣。

佳格福樂行銷經理李宜蓁表示，「以愛灌鈣營養關懷計劃」讓我們看見台灣人無私的愛心。目前距離年度30萬瓶的目標只差不到1萬瓶，請所有消費者跟我們一起加把勁，把更多營養和愛送到偏鄉孩子的手中。

不少家長也表示，佳格福樂「灌鈣偏鄉」公益活動不只為偏鄉孩童募集優質的牛奶來源，孩子們也瞭解到補充鈣質的重要性、更喜歡喝牛奶，同時也能發揮愛心，每一個小小的舉動，都是滿滿的心意。

社群平台Instagram上，網友_eric 1993分享參與佳格福樂「灌鈣偏鄉」活動心得。圖／業者提供

佳格福樂也再次向全台消費者發出「灌鈣偏鄉」邀請，即日起至7月31日止，於全台零售通路，每購買一瓶1,830ml的福樂一番鮮特極鮮乳(全脂)，就會轉換成能夠補充孩童鈣質攝取的福樂保久乳，幫助偏鄉孩童獲得優質乳鈣。您的每一筆消費佳格福樂都將轉換成公益，串連全台各地的每一分愛心，一起成為偏鄉孩童健康成長的夥伴。