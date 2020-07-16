睽違36年後 TPGA錦標賽重返台灣高爾夫俱樂部舉辦

( 2020年7月15日，淡水) 具有百年悠久歷史的台灣高爾夫俱樂部，長久以來是台灣舉辦國際大型男子高爾夫比賽的首選場地，除了男子第一大賽「三商杯名人賽」34屆每年固定在台灣高爾夫俱樂部舉辦之外；TPGA最大賽事「TPGA錦標賽」過去52屆之中也有十年在臺灣高爾夫俱樂部舉行，今年仍由台灣三花棉製業股份有限公司掛名的「三花TPGA錦標賽」，在三花董事長施純鎰的支持下重返百年歷史的臺灣高爾夫俱樂部舉行，這也是TPGA錦標賽自1984年第19屆之後，相隔36年再度於台灣高爾夫俱樂部舉行，這是台灣高爾夫俱樂部無比的榮幸！

台灣高爾夫俱樂部會長紀文豪在記者會上表示，「今天2020三花TPGA錦標賽開幕記者會，可說是冠蓋雲集、光彩奪目，不僅有多位貴賓蒞臨，同時還有多位重量級的職業選手至台灣高爾夫俱樂部老淡水球場，讓大會與球場倍增光彩，首先謹代表老淡水球埸致上吾最高的謝意以及最誠摯的歡迎之意！！

施純鎰董事長創立三花棉業已超過半個世紀，是業界的巨擘，除成功知名的三花棉紡事業外，更跨足到日本料理、Audi ＆ VW 汽代理、加油站、通路服務業、以及隨處林立可見的三花生活舘⋯⋯等等，可以説三花的事業就是我們生活息息相關的事業！尤其三花是台灣很難得的優質大企業，數十年來更不斷大量的投入回饋社會的公益事業，令人讚佩！

當中，三花投入巨資培訓高爾夫菁英運動員目標的「三花高爾夫獵鷹計劃」，多年來的努力不懈，成效裴然，令人振奮！這點與老淡水球場百年來長期致力培養台灣優秀高爾夫選手為目標，理念與宗旨是一致的。三花TPGA錦標賽，過去已擧辦過四屆，難得的是每一屆的冠軍全部由台灣的選手奪得，這對於台灣的高爾夫運動有很重要的激勵鼓舞作用！

今年COVID-19疫情在全球蔓延，各行各業哀嚎遍野，封口、封校、封城、封國、也封經濟，並深深重創世界經濟，運動賽事更是紛紛取消或無限期暫停！2020三花TPGA原訂五月開打，也因疫情而暫停，但也因政府的超前部署，台灣解封信息在6月7日一公布，主辦單位也決定7月中旬舉辦，承辦此賽的老淡水球埸馬上用「超前的效率」，利用短短的一個月時間完成了復賽的一切準備，這確實是一個「不可能的任務」，過程非常辛苦，但我們完成了！

2020年也是台灣高爾夫俱樂部-老淡水球埸第二個百年的開始，我們也擬定了四項改革計劃，並積極的推動中。

加強培訓。希望不久的將來能培養出世界級的國手，目前表現不錯的小將有，呂孫儀、許育誠、黃庭萱等多位。 強化專業服務水準。老淡水球場桿弟的球技與臨埸判斷力之專業受人肯定，但服務態度過去讓人覺得有過硬的感覺，但經過這幾年的改革，服務品質已大幅提升，更受到球友們的讚美。 球場品質一致化。讓球道與果嶺在最難維護的夏、冬季節，亦能維持與春天一樣的水準。 建構百年文化歷史老淡水古球場。讓百年文化資源與球場的特質文化結合，形成一個最具代表台灣文化特色的老淡水球場。

相信這個蛻變一定會帶給國人一個亮麗的榮耀！

在今天開幕的典禮上能和大家一起見證這歷史性的時刻，特別感到激動！感謝施董事長以及三花團隊，感謝謝理事長以及TPGA，感謝各界對高爾夫的支持與付出，感謝對老淡水球場以及我個人長期以來的支持！更感謝所有籌備會的成員付出！最後，敬祝大會成功！也預祝各位選手有『超前優異』的滿意表現！」

三花棉業公司董事長施純鎰董事長透過影片說：「這是三花連續第五年冠名贊助這項國內TPGA大賽，今年總獎金維持台幣600萬元，我個人另外再加碼66萬元提供給洪健堯選手四連霸的獎勵金。今年之所以選擇老淡水球場舉辦，是因為老淡水球場是一座百年悠久歷史的場地，也是一座有困難度的老球場，為了激勵選手在不同場地擊出佳績，因此今年移師至老淡水球場舉辦。」

三花棉業公司總經理施養謙在記者會中表示，「在父親(施純鎰)對高爾夫喜愛與支持高爾夫運動的理念下，三花持續五年以來冠名贊助這場比賽，比賽原定要在五月舉行，但因為受新冠肺炎疫情影響而延期舉辦，台灣、亞洲和日本巡迴賽也都遭受嚴重影響，有多場被迫取消或無限期停賽，不過台灣防疫有成，疫情在台灣控制得相當好，因此我父親為了持續給台灣職業選手一個揮灑的舞台，尤其半年來台灣尚無一場正式職業賽的情況下，因此堅持比賽照常舉辦，只是延至七月中旬開賽。因為國外選手入境仍須受14天隔離檢疫規定的關係，因此今年這場比賽是20多年來首次參賽者全都是台灣選手，也意味著冠軍獎杯確定會落在台灣球員手中，也給台灣職業選手更多得冠機會與更多獎金，相信在這幾個月疫情修養期間，台灣選手一定有足夠時間充分養精蓄銳，蓄勢待發，可預見比賽一定精采可期。」

TPGA理事長謝錦昇表示，「TPGA錦標賽是協會每年指標性的一場賽事，也是三花棉業第五年與協會共同冠名主辦這場賽事，我們萬分榮幸能與有50年以上創立歷史的三花棉業一同在有百年歷史的臺灣高爾夫俱樂部舉辦第53屆此項大賽，讓三項頗具歷史意義的元素，成就了這場大賽的珍貴紀錄。」

這場2020台巡開幕大賽網羅了國內老、中、青三代好手齊聚一堂，共計129位TPGA選手，去年台巡賽年度獎金排名前40位選手全員參加，排名前10依序為林文堂丶洪健堯丶詹世昌丶王偉倫丶林冠伯丶呂偉智丶謝東宏丶宋孟璋丶盧建順丶劉又睿；都是國內菁英之選，預料仍是一場競爭十分激烈的比賽。

其中最引人注意的是尋求四連霸的洪健堯，他去年亞巡總排名第49位，在台灣球員中排名第三；去年台巡賽總獎金排名第2位；並首度取得今年日巡賽參賽資格，可是因為疫情關係，日巡至今一直未開賽。目前他的狀況佳。洪健堯表示，「很榮幸我是三花棉業公益教育基金會支持下的高爾夫獵鷹計劃的一員，並在去年完成此賽三連霸，今年繼續挑戰四連霸，施董事長是希望藉由我的優秀表現，期待我能成為更多年輕選手的榜樣。因此我接下來幾天會全力以赴，去完成這個夢想！」

另外挑戰TPGA錦標賽第五冠的林文堂則指出，「要邁進此大賽第五勝當然絕對有壓力，不過我認為最大考驗是體力，尤其是在炎熱的天氣下，不過我對自己的球技與面對酷熱的挑戰頗具信心，把自己的水準打出來就是最好的表現。」

地主球場最看好的選手是呂偉智，他去年亞巡總獎金排名居第56位，是排名第五好的台灣選手；而他去年台巡年度總排名第六，本週追求此大賽個人首冠。另外，去年亞巡賽總排名第51的張緯綸（原名王偉倫），去年台巡賽獎金排名第四；其他台灣中生代與年輕好手包括地主球員葉昱辰（上屆並列第四名）與黃頎等，目標都瞄準大賽冠軍獎杯。而地主的長春球員58歲呂文德與60歲盧建順，奪冠實力也不容忽視。

最後，老淡水球場在職業賽最低桿紀錄保持者是林文鴻的63桿，在四天比賽期間凡打破球場低桿紀錄的選手，台灣高爾夫俱樂部會長紀文豪提供獎金10萬元做為鼓勵。

此次比賽開放觀眾免購票、就可以下場觀賽。但仍須至球場櫃台-大會服務處填寫基本資料、領換觀賽證始可下場看比賽。後兩回合星期六、日(18、19日)更舉辦「北海鱈魚香絲邀您一同看比賽」活動。只要週六、日(18、19日)到現場看比賽、掃瞄大會官方QR Code、按讚並追蹤、再到北海鱈魚香絲粉絲專頁按讚並追蹤，就可以獲得好禮相伴。數量有限、送完為止！