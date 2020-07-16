浩亭汽車業務子公司榮獲2020大眾汽車集團獎

2020年7月16日-浩亭汽車業務子公司在2020大眾汽車集團獎電動交通類別/大眾汽車供應鏈中的可靠元件中獲獎後，浩亭技術集團廣受讚譽。如表彰書中所述，這一獎項對浩亭汽車業務子公司對大眾汽車集團的成功做出的卓越成績和創新能力表示了高度認可。

該獎項表彰了浩亭汽車業務子公司在動盪的電動交通領域採取之積極、迅速和有針對性的行動，並指出其對短期的銷量波動和計畫外的其他需求的反應很靈活，和大眾合作良好。獲獎證書進一步表明浩亭的充電電纜種類廣泛，確保了模式3充電電纜的跨品牌 / 跨工廠的供應。大眾汽車集團補充說，浩亭汽車業務子公司是大眾供應鏈中重要且可靠的組成部分。

“我們對該獎項感到非常高興。我要感謝整個浩亭汽車業務團隊，他們在困難時期也始終以客戶為導向。”浩亭汽車業務子公司行政總裁Marco Grinblats說道。

對電動交通解決方案的需求不斷增長

浩亭汽車業務子公司長期以來一直是電動交通供應商中佼佼者，並且記錄了對電動交通解決方案的強勁需求。作為可靠、清潔和環保的電動交通的先驅，浩亭汽車業務子公司為所有相關市場提供量身定制的解決方案和元件，並開發和生產電動和插電式混合動力汽車的充電設備。

浩亭為大眾模組化電動驅動矩陣（MEB）、奧迪e-tron和保時捷Taycan提供充電解決方案。浩亭技術集團在資料、信號和電源的連接和傳輸技術領域擁有數十年的經驗，並且是最早一批認識到公眾對車輛交通日益提高的環保意識和隨之而來的挑戰和機遇的組織之一。