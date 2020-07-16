振興又安心!! 「零元入住」淡水將捷金鬱金香酒店

振興三倍券、安心旅遊補助正式於7月接力開跑！為搶搭首波振興券熱潮，8月底入住淡水將捷金鬱金香酒店，只要使用紙本振興券3,000元可現折300元，同時亦可搭配安心旅遊1,000元補助。

振興三倍券及安心旅遊補助適用旅遊相關消費，將捷金鬱金香酒店8月底前加碼推出官網限定「週三限定日」、「親子藝起動手做」、「三天兩夜親子夏令營」各項優惠專案； 官網預訂「周三限定日」專案房價NT$4 , 500起，同時使用紙本振興券3,000元可現折300元，加上安心旅遊千元補助，消費者等於0元即可入住，每週三限量10間。 洽詢專線: 02-2621-1918。

今年暑假正式開始，針對親子旅遊需求規劃「親子藝起動手做」住房專案，包含親子主題房入住一晚，還可體驗造型餅乾DIY及手縫拚製鉛筆袋等豐富內容，專案售價NT$7,200+10%起；結合半日騎馬、高爾夫球揮桿、園區生態探索的「三天兩夜親子夏令營」，專案售價NT$17,380+10%起，讓孩子們不受縮短兩週的暑假，影響到學習體驗與歡樂心情！

不論是週間出發旅行或是親子同樂出遊計畫，首選位於新北淡水紅毛城旁的將捷金鬱金香酒店，除了滬尾藝文休閒園區消費、酒店住宿可搭配使用振興券及安心旅遊補助外，精選規劃優質、獨特的遊程全新體驗，將帶給大人小孩悠閒難忘的暑期時光。

專案名稱 專案售價 專案內容 週三限定日 NT$4,500起 每周三限定優惠價，限量10間 入住標準客房/高級客房乙晚 一日舒活早餐 親子藝起動手做 NT$7,200+10%起 入住親子主題房乙晚

一日舒活早餐（依計價人數贈送）

贈送童趣散步氣球（每位小朋友乙顆） 免費贈送DIY體驗： 1.兒童鉛筆袋乙組（體驗時長約2小時） 2.自做自受造型餅乾乙份（體驗時長約1.5小時） 贈送金色三麥生啤酒2杯及氣泡水乙瓶（氣泡水依兒童數量贈送） 三天兩夜親子夏令營 NT$17,380+10%起 入住標準客房乙晚

兩日舒活早餐（依計價人數贈送）

樂活晚餐$799戰斧豬主餐乙次（依房型人數贈送） 每房加贈乙位兒童兩日早餐+乙次晚餐 半日騎馬體驗 老淡水高爾夫球練習場1小時揮桿體驗 滬尾藝文休閒園區生態導覽 禮萊廣場國賓影城電影票兩張 雙人精緻美味野餐籃乙籃（含野餐墊） 專案期間：即日起~2020/08/31 官網限定專案