天佑祈福-官將街舞合壹 眾力傳承台灣文化

計畫由「禾一文化傳承舞團」籌劃製作，宣揚在地宮廟文化「官將首」。藉著街舞舞蹈的創意結合，提升自我文化認同的重視，也能讓年輕一輩的朋友們，打破對傳統藝術的刻板印象，更進一步的認識並投入文化傳承。以「傳統支撐潮流；潮流推動傳統」為念，將「傳統官將首技藝」融合「流行街舞藝術」，自創研發一套有完善系統的「台灣人的新舞步」。

透過宣揚在地宮廟文化「官將首」，讓年輕一輩的朋友們，打破對傳統藝術的刻板印象，更進一步的認識並投入文化傳承。圖/計畫團隊提供

「官將首」是一由人扮演地藏王菩薩的護法增損將軍，在迎神活動中負責保護主神、押煞之職能。影像中以全球抗防疫災情之慌，因地藏王菩薩顯靈，並帶領著護法神官將首等眾神將，寓意揣訴著：慈悲願力、功德無量、救苦難、渡化災厄、利益眾生解救各地疫情危機，共同捍衛全國人民的姿態守護人民、破除災厄、法力無邊等，激發民眾不屈不饒的台灣精神，用文化的力量安定人心，喚起你我台灣魂。

計畫由禾一文化傳承舞團、振宗藝術團、PushHand舞蹈藝能館演出；製作團隊由岳漢科技有限公司、龍鳳活動整合行銷、正氣電影工作室、將容文創、山鶯燈光音響共同執行製作。並於7/16~17日正式於嘉義市九華山地藏庵廟埕及國立中央大學黑盒子劇場開拍。

期望透過影像推廣的形式，推廣「台灣文化、T-POP」為本，將其信念新舊融合，結合台灣陣頭民俗技藝，研發獨創台灣人的專屬舞風─「官將首街舞」。邀請更多觀眾與外國朋友，並吸引觀眾認識台灣舞蹈多元性與獨特性。讓本土文化從專業表演藝術，融入大家日常之中，變成生活的一環。並用舞蹈讓豐富、美好的臺灣文化吸引國際焦點，永續傳承。