工業局與創意生活產業協盟 推出振興3重加碼

邀您深度體驗全台灣

經濟部工業局因應後疫情時代民眾深度旅遊之需求增加，並促進創意生活產業發展，7月15日假新竹縣The one南園人文客棧，舉辦「創意生活產業協盟大會及協盟新任會長就任儀式。同時響應振興三倍券消費，推出「創意生活．體驗台灣-振興3重加碼」活動，並媒合市場通路，邀請Pinkoi、KKDAY、旅行蹤等電商平台共創合作商機。

經濟部工業局呂正華局長、陳國軒副組長，創意生活產業協盟前任會長郭元益副總經理郭建偉、新任會長卓也小屋創辦人鄭美淑，中衛發展中心朱興華總經理、詹偉正執行副總、林孟麗協理、陳皇利經理，以及The one南園人文客棧總經理等協盟業者，共同宣示「創意生活．體驗台灣-振興3重加碼」活動開跑。優惠內容包含「第一重：3萬份好禮等你來、第二重：3倍券消費享折扣、第三重：3處旅遊集點抽大獎」，由創意生活協盟號召會員共同響應，鼓勵國人走訪創意生活事業據點，以深度旅遊方式體驗台灣風情，同時拿好康優惠！

呂正華局長表示，創意生活事業目前全台共有158家，均為透過專家評選方式，挖掘出具高質生活風格之業者，以深厚的產業為基礎，融合文化、美學、科技、創意運用，讓民眾深刻體驗創意生活的美好與價值。受COVID-19影響，台灣上半年各產業營收多受到衝擊，接下來的後疫情時代，國內旅遊將會是民眾首選，而走馬看花的觀光行程已無法被滿足，因此「創意生活．體驗台灣-振興3重加碼」活動，就是希望在內需市場復甦過程中，將長期推動的「創意生活產業」介紹給民眾，讓國人可以體驗高質感的生活風格及具溫度的文化內涵，提升旅遊深度及活力。

振興3重加碼包含「第一重：3萬份好禮等你來」，例如民眾至基隆市陽明海洋文化藝術館購買門票享買1送1。「第二重：3倍券消費享折扣」，例如南投縣牛耳藝術渡假村平日住宿享6折、假日8折優惠。「第三重：3處旅遊集點抽大獎」，民眾至創意生活事業據點，掃描活動QR-code並登錄手機號碼，集滿3處即可抽大獎，包括郭元益糕餅博物館年度暢遊體驗券、卓也小屋園區平日VIP四人住宿體驗套券等，以及工業局設計加值之創意生活主題限定禮盒，歡迎民眾前往體驗創意生活多元特色。

經濟部工業局呂正華局長鼓勵國人參訪創意生活事業據點。圖╱陳宗慶

鄭美淑：推動異業跨域合作 發展體驗經濟

新（第八）任創意生活產業協盟會長鄭美淑表示，任內將持續推動創意生活產業與異業之跨域合作，並致力發展創意生活體驗經濟生態系、拓展國際市場，以發揮產業群聚效應、推廣台灣生活風格與文化。

鄭美淑會長所經營之「卓也小屋」，於97年通過工業局創意生活事業認證，以植物染的主題特色，結合民宿、餐廳、藍草生產及藍染工坊等設施與多元體驗服務，推展品牌價值，成為藍染工藝的經營典範。近年更積極與國際接軌，與日本藍染大師交流合作、積極拓展荷蘭市場，實為創意生活事業邁向國際化的典範案例。

活動場地「The one南園人文客棧」是98年通過工業局創意生活事業認證，台灣建築之父漢寶德教授最重要的代表作品，融合江南庭院與閩式建築，營造一處遺世獨立之世外桃源。

「創意生活．體驗台灣-振興3重加碼」活動7月15日正式起跑，歡迎民眾實地走訪，感受創意生活的魅力，相關資訊請關注創意生活網站（https://www.creativelife.org.tw/ ）、創意生活情報粉絲俱樂部（https://zh-tw.facebook.com/CreativeLife.Taiwan ）。