工業局力推獨立遊戲開發獎勵計畫 扶植原創遊戲

經濟部工業局為加速數位內容產業躍進發展並搶攻國際市場，於今（109）年4月首推「獨立遊戲開發獎勵計畫」，加速數位內容產業創新發展，業於7月9日核定心流、夕暮及阿諾瓦遊戲公司等8案，以期協助帶動臺灣數位遊戲原創內容產製。此外，7月15日至16日兩天，與美國知名獨立遊戲媒體The MIX（The Media Indie Exchange）合作，串聯4家歐美國際發行商辦理「國際獨立遊戲發行商線上媒合會」，並於7月16日下午假digiBlock C數位創新基地舉行產業交流茶會，進行產業經驗分享。

工業局楊志清副局長表示，長久以來，工業局持續支持臺灣遊戲產業創新發展，促使獨立遊戲團隊近幾年逐漸在市場上嶄露頭角，例如：赤燭的歷史驚悚解謎遊戲《返校》成功延伸到電影推出，於國內外均獲得亮眼的票房佳績；信仰遊戲開發的《細胞迷途》，去（108）年10月於Steam平台上架，至今獲得高度好評，好評率95%以上，顯示臺灣的遊戲實力與成長能量。然而，由於臺灣的遊戲開發團隊規模相對較小，隨著國際遊戲平台上架流程日趨簡便，為因應全球市場高度的競爭挑戰，亟需加速提升獨立遊戲產業的創新力量，並提高國際曝光度以搶佔國際商機。

在「獨立遊戲開發獎勵計畫」方面，係經濟部工業局於今（109）年4月首次推出，特別針對國內依公司法設立未滿5年之公司設計，且計畫團隊成員具中華民國國籍至少應占半數（含）以上，計畫審查委員由3至5位業界、學界專家所組成，主要審查重點為計畫內容（風格、敘事及遊戲性等獨立遊戲特性）、市場創新與獨特性、開發時程及各階段成果驗收項目之合理性，最後該獎勵計畫選出前8名給予獎勵，包括心流「遊戲開發-WARPD」、夕暮「炎姬」、阿諾瓦遊戲「《星詠之詩》劇本式Roguelike與撲克牌元素的策略遊戲」、柒伍壹遊戲「人生畫廊：貓咪博物館」、熊骨「沉沒意志」、踩底線遊戲「ALIISHA（雙子之謎）之於Nintendo Switch雙人互動體感益智解謎遊戲」、島國「《鮭魚》解謎遊戲開發計畫（暫定名稱）」、零零壹「鐵兀鷹」。希望今後透過此獎勵機制，持續協助業者投入研發各類具國際競爭力的數位應用服務與產品。

在「國際獨立遊戲發行商線上媒合會」方面，經濟部工業局於7月15日至16日兩天，與美國知名獨立遊戲媒體The MIX合作，串聯4家歐美國際發行商，包含瑞典Raw fury、美國Humble Bundle、羅馬尼亞Those Awesome Guys、德國Headup Games，以及臺灣13家獨立遊戲團隊，包括極度邊緣、光穹遊戲、001 Studio、拉普達實驗室、Toii工作室、Tissue Tube、遊戲熵、Psychoflow & Mureena、柒伍壹遊戲、熊骨、夕暮遊戲、UNI、Rocket juice games，舉辦線上跨國即時媒合會。

並於7月16日下午假digiBlock C數位創新基地辦理產業交流茶會，進行產業經驗分享，參與單位則包括TiGEA獨立遊戲生態圈聯盟、TGDF台北遊戲開發者論壇團隊、臺灣遊戲產業合作發展協會、創夢市集、樂磚、信仰遊戲、熊骨、柒伍壹遊戲、光穹遊戲、以及Unreal Engine的合作夥伴等。

楊副局長亦表示，臺灣已經開始點燃了獨立遊戲產業的星光，今後經濟部工業局將透過更多獎助措施，激發臺灣遊戲團隊研發潛力，逐步豎立遊戲產業的原創優質品牌，並協助業者拓展更多的國內外合作商機。