亞航澄清絕無低價搶標UH-60M機隊委商管理及維修案 有信心如期、如質、如數履約

有關媒體報導「亞航超低價搶標，空勤擔心黑鷹維修拉警報」一事，亞航(2630)於16日澄清表示，亞航自 1945年成立，係台灣第一家專業飛機維修工廠，修護品質及效率已獲國內、外客戶信任及肯定，亞航並具UH-60M維修能量。而亞航於「110-114年UH-60M型黑鷹直升機隊委商管理及維修案」標案，報價係參考106年參標成本，並預估成長之維持成本加計利潤後參與投標，因此報價絕對合理，絕無低價搶標情事，更有信心可如期、如質、如數依約履行。

亞航指出，該公司為建立UH-60M維修能量，在106年即派員赴原廠塞考斯基接受維修訓練，並獲人員合格維修證明，為台灣首家具備該型機維修能量廠商，並與塞考斯基公司簽訂技術支援協議(TAA)及開放式供售合約，維修能量無虞。

亞航表示，有關陸軍AH-1W眼鏡蛇直升機自102年起6年的商維案，係包含機體檢整及附件維修，亞航公司為AH-1W原製造廠貝爾公司在台維修授權服務廠(CSF)，維修能量無虞。機體檢整因美軍管制軍品交貨期程長、無法如期獲得，經向客戶報備同意展延交期。附件維修均依合約要求完工出廠支援客戶需求，報載情事非屬事實。另重落地機係軍方評估是否符合維修經濟效益，報廢與否與亞航無涉。

亞航指出，報導中所述AT-3教練機107-108年的引擎維修案並非事實，。亞航公司不具AT-3型機所使用之TFE731-2-2L型發動機維修能量，該型發動機係空軍第三後勤指揮部負責維修。本公司係承接TFE731-2-2L型發動機零附件開放式供售合約，本公司均依空軍個別訂單執行採購，並配合軍方需求辦理催詢、管制及提前交貨，有效支援廠修需求，迄今所有訂單交貨完成率達90.03%。

亞航強調，空軍第二後勤指揮部(二指部)軍工廠委託民間經營案，本公司在營運期間機體廠級維修之計畫修護達成率均為100%、附件維修計畫修護達成率亦達90%以上，均超越合約要求。針對軍方策頒之年度計畫性修護量，均恪遵契約規定先期投資執行維修物料預籌，每年維修物料獲補率均達97%，有效支援計修達成及各部隊戰、演、訓需求，並研發與提昇維修能量，以期快速恢復與支援軍方任務需求，所做的努力深獲軍方的肯定與鼓勵。延遲計罰係因消失性商源及獨特性物料獲補困難所致，並不影響計修達成及支援妥善。

109/07/16亞航公司澄清全文：

有關報載「亞航超低價搶標，空勤擔心黑鷹維修拉警報」澄清

一、亞航公司自1945年成立，係台灣第一家專業飛機維修工廠，修護品質及效率已獲國內、外客戶信任及肯定，現除維修民用機波音B737系列、空巴A320家族、龐巴迪DASH-8等機型外，也承攬政府機關及軍方各型機之修護工作包含C-130H、E-2K、T-34C、S-2T、P-3C、FK-50、B-1900H等定翼機、TH-67、OH-58D、CH-47SD、AH-1W、S-70C、UH-1H、BV234、500MD、UH-60M等旋翼機，並配合政府單位及軍方各項戰、演訓及救災，提供各項勤務支援，獲政府及軍方各級單位銘謝、肯定及表揚。

二、有關報載「亞航超低價搶標，空勤擔心黑鷹維修拉警報」，亞航公司說明如后：

1.亞航公司為建立UH-60M維修能量，在106年即派員赴原廠塞考斯基接受維修訓練，並獲人員合格維修證明，為台灣首家具備該型機維修能量廠商，並與塞考斯基公司簽訂技術支援協議(TAA)及開放式供售合約，維修能量無虞。亞航公司於106年亦參與空勤總隊UH-60M二年維護合約，因價格不敵競爭對手未得標。今年標案預算編訂依據出處不予置評，但亞航公司報價係參考106年參標成本，並預估成長之維持成本加計利潤後參與投標，報價絕對合理，絕無低價搶標情事。況且，據悉本案另一參標商標價亦低於底價80%，足見亞航公司報價合理。亞航公司更有信心可如期、如質、如數依約履行。

2.有關陸軍AH-1W眼鏡蛇直升機自102年起6年的商維案，係包含機體檢整及附件維修，亞航公司為AH-1W原製造廠貝爾公司在台維修授權服務廠(CSF)，維修能量無虞。機體檢整因美軍管制軍品交貨期程長、無法如期獲得，經向客戶報備同意展延交期。附件維修均依合約要求完工出廠支援客戶需求，報載情事非屬事實，亞航公司特此聲明。另重落地機係軍方評估是否符合維修經濟效益，報廢與否與亞航無涉。

3.報導所述AT-3教練機107-108年的引擎維修案並非事實，亞航公司不具AT-3型機所使用之TFE731-2-2L型發動機維修能量，該型發動機係空軍第三後勤指揮部負責維修。本公司係承接TFE731-2-2L型發動機零附件開放式供售合約，本公司均依空軍個別訂單執行採購，並配合軍方需求辦理催詢、管制及提前交貨，有效支援廠修需求，迄今所有訂單交貨完成率達90.03%。

4.空軍第二後勤指揮部(二指部)軍工廠委託民間經營案，本公司在營運期間機體廠級維修之計畫修護達成率均為100%、附件維修計畫修護達成率亦達90%以上，均超越合約要求。針對軍方策頒之年度計畫性修護量，均恪遵契約規定先期投資執行維修物料預籌，每年維修物料獲補率均達97%，有效支援計修達成及各部隊戰、演、訓需求，並研發與提昇維修能量，以期快速恢復與支援軍方任務需求，所做的努力深獲軍方的肯定與鼓勵。延遲計罰係因消失性商源及獨特性物料獲補困難所致，並不影響計修達成及支援妥善。

三、亞航公司近年來承接多項政府及軍方委商案，可能造成部分同業人士眼紅，不時散布不實消息，企圖負面輿論，對亞航公司形成不利影響，深感遺憾。但亞航公司為上市公司，嚴格落實公司治理，對股東及客戶負責，亦將持續貢獻能量，配合政府達成國防自主、守護飛安 。 以嫻熟技術水準與人力持續為亞太地區之軍、民用航空器提供最佳的服務。