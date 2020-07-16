桃園市政府與經濟部聯訪晶碩、穩懋

鼓勵加碼投資拚經濟

桃園市長鄭文燦率市府同仁偕同經濟部工業局楊志清副局長，於15日一同前往龜山工業區訪視晶碩光學公司和穏懋半導體公司，分別由郭明棟副董事長和陳進財董事長接待及說明相關投資情形。

晶碩光學公司為國內第一家上市的專業隱形眼鏡製造商，在國內隱形眼鏡市場高居彩片及透明片市占率前三大之一。該公司考量美中貿易戰影響，調整投資布局，申請經濟部「歡迎臺商回臺2.0行動方案」審查通過，第一期總投資達75億元，購入桃園大溪廠房打造總部及生產基地，建置高度自動化智慧產線，以滿足後續擴產需求，新增420個本國就業機會。

穩懋半導體公司為全球第一大砷化鎵晶圓代工廠，在桃園擁有三座六吋砷化鎵晶圓代工廠，客戶涵蓋歐、美、亞洲的國際IDM大廠及IC設計公司，穩懋持續加碼擴大投資桃園，在桃園擴建廠房與無塵室、添購機器設備、擴充產能，並且持續投入研發資源開發5G及光通訊相關技術，新增逾600個本國就業機會。受疫情影響及中美貿易衝突，讓許多業者重新評估全球生產佈局，晶碩光學公司及穏懋半導體公司之擴大投資，共約創造桃園1,600個就業機會，同時也將帶動上下游供應鏈一同加碼投資，對於桃園經濟發展有極大助益。

桃園市政府經發局表示，本次訪廠聆聽企業建言，政府與企業雙向交流，滾動式檢討及精進政策規劃，結合中央及地方產業政策資源給予企業支援，另桃園市府「台商回流小組」持續以廠商需求為導向，跨部會與中央經濟部、勞動部等相關單位合作，提供單一窗口整合服務，迅速解決企業投資障礙，與企業攜手衝經濟，齊心創多贏。