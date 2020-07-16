瞄準數位轉型 東捷資訊成立高雄分公司

後疫情時代 搶灘中南部數位化商機

看準企業數位轉型商機，國內擁有優異智慧科技解決方案技術、協助企業轉型超過20年以上經驗的東捷資訊(6697)揮軍南下，7月15日宣布高雄分公司正式開幕，為公司搶灘中南部市場畫下重要里程碑。

東捷資訊董事長高尚偉表示，「中南部一直是我們很重視的地區，雖然國內現在有高鐵，但若能直接設立團隊在地服務，效益會更直接快速。因此東捷召集精兵以期就近提供專業給需要的企業。不只ERP服務，也提供智慧物聯網AIoT相關專業與解決方案，東捷希望為在地提供數位化服務、共創產業數位新紀元!」

開幕日嘉賓雲集，包括研華台灣、思愛普軟體、新漢智能、新人類資訊等重要合作夥伴與客戶到場祝賀。研華代表林其鋒副總認為，因為疫情燒起，資訊化數位轉型成為接軌國際的重點，因此看好東捷資訊此時跨足中南部市場的後續商機。

東元集團旗下資訊服務商-東捷資訊深耕產業升級服務多年，特別是在製造業領域能精準掌握業界需求，針對產業所面臨之痛點量身打造解決方案，從企業資源規劃(ERP)到製造產程的智慧升級，皆有獨門心法；除了ERP導入服務，東捷也提供智慧製造與完整供應鏈管理，協助產業從生產到出貨完整掌握產品訊息。除了企業內部資訊，東捷更打造供應商平台，協助客戶將觸角延伸至物料供應商，透過系統即時管控與溝通物料進出與庫存，進一步有效安排產程與出貨，達到雙贏。

根據經濟部工業局資料統計，南部地區群聚產業分布比高，如台南有車輛零組件、紡織、橡塑膠機械等；高雄則有石化、扣件、汽車零組件、造船、鋼鐵、生技醫療等，為全台製造業主力地區；而智慧製造在疫情的推升下成為全球關注焦點，加上5G的開台提升產率，全球在2023年有機會創造每年2.2兆美元的商機，潛力無限。

東捷資訊深耕產業升級服務多年，特別在製造業領域能精準掌握業界需求，針對產業所面臨之痛點量身打造解決方案，從企業資源規劃(ERP)到製造產程的智慧升級，皆有獨門心法；除了ERP導入服務，東捷也提供智慧製造與完整供應鏈管理，協助產業從生產到出貨完整掌握產品訊息。

除了企業內部資訊，東捷更打造供應商平台，協助客戶將觸角延伸至物料供應商，透過系統即時管控與溝通物料進出與庫存，進一步有效安排產程與出貨，達到雙贏。高雄分公司營運總經理楊孟翰表示，「針對中南部產業分布，除了既有的ERP導入與顧問服務之外，東捷也將物聯網製造列為服務重點之一，東捷在高雄以平均年資超過10年的專業顧問團隊，希望以在地的團隊提供中南部的企業直接且快速的服務！」他還特別感謝蒞場夥伴與客戶，為高雄分公司開幕贏得好采頭。

高雄分公司營運總經理楊孟翰表示，「針對中南部產業分布，除了既有的ERP導入與顧問服務之外，東捷也將物聯網製造列為服務重點之一。東捷在高雄以平均年資超過10年的專業顧問團隊，希望以在地的團隊提供中南部的企業直接且快速的服務！」他還特別感謝許多合作夥伴與客戶前來，為高雄分公司開幕贏得好采頭。