臺東縣推出「親安御守」 打造智慧社區

台灣邁入高齡化、少子化，為提升居住安全，臺東縣政府攜手智慧時尚、耀群科技公司合作，推出智慧裝置「親安御守」，七月底前「免費」提供三鄉鎮共1,000個名額給籍於關山鎮、大武鄉及東河鄉的長者申辦，打造「智慧社區」，守護長者的健康、安全。

臺東縣長饒慶鈴表示，啟動「臺東縣高齡智能守護計畫」，有鑑於自然地形、人口分布等因素，選出關山鎮、東河鄉與大武鄉三鄉鎮成為示範場域，讓IOT智能科技深入偏鄉，守護臺東縣獨居、特殊境遇或列冊關懷對象及一般長輩，藉由長輩提配戴智慧裝置「親安御守」，利用定位技術讓守護者獲知使用者位置，讓鄉鎮村里及社福單位、異地家人與肩負照顧的親屬，可遠端即時掌握長者的健康及安全，全面升級三個鄉鎮為「智慧社區」。

負責建社區智慧安全網的耀群科技公司業務副總王筠琪表示，耀群科技攜手智慧時尚，透過獨家專業技術「Wi-SUN」，克服偏鄉佈建物聯網不易的問題。同時臺東「親安御守」有低耗電優勢，可12個月持續使用免充電，且僅25公克，與其他裝置相較幾乎感覺不到重量，甚至還有一鍵SOS功能，如果有長輩在農田作業不慎摔倒，只要在感測範圍內，按下按鍵可發出求救信號，手機沒電也能求助，有效守護獨自活動長輩的安全，當離開設定的守護範圍時，也能第一時間通報守護者尋人；為守護偏鄉長者健康，另外提供「智慧健康量測站」及「行動照護包」，讓長者可量測血壓、血氧、額溫，將數據傳回雲端，掌握長者健康變化情形。

智慧時尚公司總經理張育銓表示，Wi-SUN技術涵蓋遠距離通訊，具備低功耗、可互通、容易布建、Mesh網狀網路等特性，被廣泛應用在智慧電表及家庭智慧能源管理（HEMS）控制器等通訊裝置。大部分的藍芽感測器可以不再需要網路對接設備即可安裝使用，相當適合臺東郊區偏鄉的場域。讓智慧守護服務不限於都會，亦能深入偏鄉，亦不限於住宅，而能自住宅向外延伸至社區、村落，從而打造讓高齡長者及親屬安心的友善樂融安全社區。

臺東縣社會處處長陳淑蘭表示，此次，以各社區照顧關懷據點、文化健康站長輩為參與重點，同時也在重要路口、村里長辦公室、學校、寺廟與教會等公共場所佈建智慧化感測接收器，藉由長者配戴智慧裝置及定位技術，讓家人以Line獲知使用者位置，建構鄉鎮老幼樂融的安心社區，讓銀髮長輩能自由在社區活動，更重要的是，可以藉由本計畫獲知長輩在各種社區照顧模式的參與程度、使用頻率，以及公共空間使用情形，以及個人健康、移動等各種動態變化狀況，蒐集數據資料，作為未來社會福利政策制訂及推動的基礎，後續也希望在三鄉鎮示範場域推動有一定成果後，在取得足夠資源支持下，研議將服務擴散至全縣各社區照顧關懷據點，讓未來社福政策的推動更為精確，更符合長輩需要。

「親安御守」服務方案，免費服務提供截至109年12月31日，110年起每月收費為150元，與市場上同等級的定位服務相比，相當具有價格競爭力；為響應臺東社福推展，落實弱勢長者關懷，110年起凡設籍於關山鎮、大武鄉及東河鄉鎮年滿65歲以上，並符合中低收入戶的長者皆可免費申辦使用。