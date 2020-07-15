國經協會與莫斯科投資管理局合辦線上商機研討會 協助業界拓展俄羅斯市場

中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）與莫斯科投資管理局日前(7月8日)共同合辦「莫斯科投資商機暨拓展俄羅斯市場經驗分享線上研討會」，以「莫斯科投資商機」及「拓展俄羅斯市場經驗分享」為主軸，增進我業者對莫斯科投資環境及相關優惠措施之瞭解。

會議由莫斯科商工會副會長Suren Vardanyan主持，並邀請莫斯科投資與產業政策處副處長Emil. Petrosyan、台灣駐俄羅斯代表處代表耿中庸、莫北協駐台代表處副代表康世權(Vladimir Konovalov)、經濟部國貿局副組長胡紹琳，分別致歡迎詞。

內容包括：莫斯科投資管理局局長Leonid Kostroma針對莫斯科投資潛力、經濟特區、技術園區、公私部門合作機制以及當前疫情環境下，恢復業務活動的可能支持措施進行介紹。莫斯科科技城特別經濟區局長Gennady Degtev以及莫斯科市產業發展局副局長Natalia Popkova，針對莫斯科科技城的基礎設施以及外商在莫斯科的在地化、輔導落地措施等內容進行簡報。

此外，紐強國際實業有限公司總經理陳英杰以及羅斯德股份有限公司董事長Alexander Braslavskiy，以「台俄經驗分享」為主題進行分享。政大俄語系畢業的陳英杰，介紹該公司長期耕耘俄羅斯市場的經驗，建議有意拓展俄國市場的業者除了最好具備俄語溝通能力之外，還要有適當的心理素質，才能在當地長期蹲點經營。紐強公司從事代理台灣製塑膠機械外銷俄羅斯的生意，產品也銷往週邊的白俄羅斯與烏克蘭等地，以服務品質在俄語系國家建立良好口碑。而在台多年專業經營台灣製整廠設備銷往俄羅斯的羅斯德公司，已與台灣製造業及貿易金融業形成合作夥伴，Alexander Braslavskiy表示，台俄雙方產業具互補潛力，有很多貿易合作機會待開發，他也提出台俄雙方可建立熱線投資平台，以進一步熱絡台俄貿易關係。

莫北協駐台副代表康世權指出，俄國政府2021年有望對台開放可通行俄國全境之電子簽證，足見台俄關係穩定升溫，亦盼藉此加速台灣廠商深耕俄羅斯市場。近年來，俄羅斯積極發展高科技產業，莫斯科科技城經濟特區也特別針對六大高科技產業廠商：奈米及其他先進材料、微電子學光學及電子設備、生命科學醫療技術及設備、能源效率、進階製造及通信相關廠商提供諸多優惠，台灣廠商可藉此尋求合作機會，共創雙贏。

國經協會目前與全球98個國家之151個工商團體或經貿機構建立友好合作關係，每年在國內外舉辦50場以上之民間雙邊經濟合作會議。台俄雙邊已舉行多場經濟合作會議，互動超過10餘年，為雙邊貿易溝通之重要管道。此次因疫情影響未能舉辦雙邊實體會議，但透過此次莫斯科投資商機暨拓展俄羅斯市場經驗分享線上研討會，打破疫情的限制，盼能建立台俄雙邊貿易熱線，共展新局。