科技導入英語教學！大葉大學英語系攜手水立方工作室提升學生跨領域能力及就業力

大葉大學英語學系助理教授陳俊福「科技英語跨領域STEAM教學師資培訓計畫」，獲「大葉產學Ez-Start計畫」獎助，與水立方工作室合作，教學生如何將科技導入英語教學，提昇教學品質，透過產業合作的培訓課程，提升學生跨領域能力及就業力。

水立方工作室向大葉大學師生介紹微型電腦。圖／大葉大學提供

陳俊福老師表示，大葉大學英語系一方面以德國師徒制培養學生英語教學專業，另一方面，結合產業趨勢，引進產業教學資源，提供教學舞台，強化學生就業競爭力。教育部108年新課綱，推動國人從小具備外語及程式語言能力，兒童科技美語教育成為趨勢，業界亟需科技英語教育人才，因此水立方工作室與大葉英語系建立教育夥伴關係，共同培訓跨領域的英語教學人才。

大葉大學英語系學生簡報小組設計的科技英文教案。圖／大葉大學提供

陳俊福老師指出，系上與水立方工作室在暑假舉辦為期三天的科技英語師資培訓課程，導入「STEAM」五個核心能力，即科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）、數學（Mathematics），培育學生成為優質的跨領域英語師資。培訓計畫提供修過「英語文教學法」課程、有志從事教育行業的學生參加，計有12位大學生、2位研究生參加，接下來會結合服務學習，讓學生們到國小服務，實踐所學。

大葉大學英語系科技英語師資培訓課程，帶領學生學習如何把科技運用到英語教學上。圖／大葉大學提供

參與培訓計畫的碩士生陳科佑說，三天的課程結合英語教學與科技運用能力，以英國廣播公司(BBC)開發的微型電腦「Micro:bit」為主軸，他學習到如何用「Micro:bit」發想出有趣的課程教案，也更深入了解要如何切入生活經驗，結合有趣的教學手法來引發學生興趣，比如用同義字結合學生已學過的單字來記憶新的單字，讓學生能夠不害怕看到生字。在培訓課程也學習到許多以前沒嘗試過的教學方式，像是圖像發想、故事引導、邏輯推敲等，這些教學方式讓他更精進教學能力，也能應用在他目前協助的大村國中補救教學上，讓教學更活潑多元。謝謝系上攜手產業，為學生培養英語教學能力，提升就業競爭力，他有信心成為新時代的斜槓教師。