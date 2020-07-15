第三屆今源盃柔術全國錦標賽8月2日開打

台灣柔術總會理事長蔡坤龍(左四)帶領柔術選手，在國際舞台上打出亮眼的成績。圖：江富滿
台灣柔術總會理事長蔡坤龍(左四)帶領柔術選手，在國際舞台上打出亮眼的成績。圖：江富滿

第三屆今源盃柔術全國錦標賽訂於8月2日（週日）早上9:00在台北體育館舉行，今年新增單項運動「格鬥柔術」，吸引許多業餘與職業的格鬥選手報名參加，台灣柔術總會將依照國手積分，挑選出最強的柔術國手，由公費支出，征戰今年世界盃柔術錦標賽。

柔術運動在台灣柔術總會的大力推動之下，近年來在國內受到矚目並蓬勃發展，特別在去年的世錦賽及亞錦賽上，一共奪得15金、15銀、30銅，創下柔術史上最好的成績，選手們並獲邀進入總統府，由總統蔡英文親自接見表揚。

台灣柔術總會理事長蔡坤龍表示，柔術運動發展迅速，目前項目有：寢技、對打、全接觸格鬥柔術（類似MMA）、演武，年齡層次由小到大都可以來學習、比賽。

值得一提的是，台灣柔術總會理事長蔡坤龍去年在亞洲柔術聯盟（JJAU) 2019-2023年的幹部改選中，成功當選亞東區副會長與亞洲柔術聯盟媒體委員會主席，台灣柔術總會副理事長林育鼎也當選柔術亞洲聯盟理事、台灣柔術總會監事張益銘當選亞洲柔術總會國際關係委員，並由台灣正式取得2021柔術亞洲錦標賽的主辦權。

蔡坤龍強調，柔術運動這幾年能夠在台灣蓬勃發展、在國際比賽上發光發熱，除了感謝體育署、體發會及榮譽理事長、台北市議員阮昭雄的全力支持外，企業界朋友包括員邦企業、匯聚科技、奧斯卡建設、今源國際、廣瑞田地產…等，在得知柔術總會的自籌經費非常拮据後，紛紛慷慨解囊，不分你我共同為台灣的柔術運動盡一份心力，也特別在此表達敬意。

文 江富滿

工商時報

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