2020 SEMICON Taiwan國際半導體展 九月底如期舉辦

全台最大半導體年度盛宴 加速推動後疫情經濟復甦

SEMI國際半導體產業協會14日公布， 有鑑於台灣對新冠肺炎疫情控管得宜，考量台灣半導體產業扮演全球重啟經濟復甦發展之關鍵角色「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」將在遵循中央流行疫情指揮中心的建議與指示下，於 9月 23至 25日在台北南港展覽館 一館 如期舉辦 。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「 台灣的防疫成效在國際間有目共睹，亮眼的成果皆有賴於政府、產業與民 間的同心齊力， 讓台灣半導體產業在疫情期間運作如常，台灣半導體廠商在今年持續投資 先進製程、先進封裝與智慧製造之發展持續帶動整體產業對於技術推動與交流的需求。此外，政府也正式把半導體產業列為六大戰略產業之首適足以展現台灣半導體產業在國際經貿發展與推動國家競爭力之重要地位，為 此，今年 SEMICON Taiwan將如期舉辦，以推出全新虛實整合的展覽互動方式 ，提供最新產業趨勢與市場機會積極推動產業技術演進並促進合作交流、加速經濟復甦 」。

2020年SEMICON Taiwan將以「全新機會與挑戰共存的時代，洞察未來科技力量」為主題，聚焦智慧製造、先進製程與綠色製造，同時呈現智慧汽車、智慧醫療、智慧數據等新興智慧應用趨勢，並與延期至九月的 FLEX Taiwan 2020 軟性混合電子國際論壇暨展覽 (9月 24日)同期同地舉辦。邁入第 25屆的 SEMICON Taiwan不僅持續創造新的市場機會，今年也推出智慧製造特展以及強勢回歸的 ITC-Asia全球半導體測試國際會議，同時加入更多樣化的方式呈現數位展會內容 。 透過線上、線下交流 推進全球關鍵技術與創新應用， 協助所有與會者一探最新的半導體市場走向與未來科技趨勢。

SEMICON Taiwan國際半導體展為全台年度最大的半導體展會，是半導體業者掌握最 新技術趨勢、拓展商機的重要交流平台。不同於其它台灣 B2B的商業展覽形式， SEMICON Taiwan之主要參展廠商，包括晶圓代工、封測業買主皆在台灣，加之全球對台設備材料市場的採購金額龐大，大部分國際指標性設備材料商在台灣設有分公司或代理商 ，因此受國際差旅限制影響較小；此外多數廠商對於展覽的商機媒合與交流等需求仍 強勁，全球半導體大廠包含東京威力科創 (TEL)、 漢民科技 (Hermes Epitek)、迪思科 (Disco)、 香港商先進太平洋公司股份有限公司 (ASM)、琳得科 (Lintec)與庫力索法 (K&S)皆表示將出席今年的 SEMICON Taiwan 綜合以上因素並審慎評估展會執行可行性後， SEMICON Taiwan主辦單位將以防疫優先為原則同時保障所有參展商與參觀者的健康及安全的前提下，如期舉辦本年度的 SEMICON Taiwan國際半導體展。

SEMI表示台灣政府自6月起逐漸鬆綁防疫措施並逐步放寬外籍商務人士來台限制 、 開放必要商務活動，然對於無法親自來台參展的國際廠商， SEMICON Taiwan將首次推出虛實整合的完整展覽方案，協助所有參展者掌握最新市場資訊，展覽期間SEMI 將遵循中央流行疫情中心之指示，以高標準、嚴謹的態度實施防疫對策，加強保持社交距離、配戴口罩與環境消毒等必要規範與措施，並執行進出人員之「實聯制」管控作業，以確保展會環境安全無虞。