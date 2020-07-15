米客邦新品「地表最強攝影機」 夜晚也能看到彩色畫面

顛覆傳統監視器，在黑暗中只有模糊身影的刻板印象！米客邦於昨( 14日)推出「小白EC3全戶型智慧攝影機雲台版」，強調地表最強攝影機，不但有全彩夜視功能、無線連接、能即時遠端手機查看，價格更是親民！「小白EC3」在FlyingV平台上於14日中午12點準時開賣，短短3分鐘火速達標，半小時即突破百萬預購金額。

「小白EC3全戶型智慧攝影機雲台版」，強調地表最強攝影機。圖／米客邦提供

米客邦是小米生態鏈在台最大代理商，這次與創米攜手，針對台灣市場推出「小白EC3全戶型智慧攝影機」，除了規格大大提升，與N系列相比，獨家串接「台灣米家APP伺服器」，連線速度及安全性大幅提升，貼心完備的售後服務中心，讓消費者買的安心。相較於傳統攝影機和市售智慧攝影機，「小白EC3」擁四大創新：全彩夜視功能，全天候任何角度一目瞭然；同時支援有線和無線，還能APP連接手機，遠端即時查看畫面；具備防水防塵功能，戶外室內都通用；支援300萬畫素、super HD高畫質、影像編碼高達H265、記憶體可容納256G等，規格超越他牌動輒數千至上萬元的智慧型攝影機。最重要的是，「小白EC3」規格齊全，外形小巧可愛，相較市面上，價格擁有壓倒性優勢，堪稱千元監控王者。

小白EC3全戶型智慧攝影機雲台版外型可愛。圖／米客邦提供

值得重視的居家防護，無論是女性或學生族群租屋在外、孩子上放學獨自進出家門、樂齡長輩屋裡屋外的活動或是小萌寵平時在家裡的各項動態等，「小白EC3」協助你守護生活上全方位的視角。小白N系列攝影機於小米有品集資一推出便大受歡迎，賣破3萬2千台。值得一提的是，米客邦「小白EC3全戶型攝影機雲台版」14日起FlyingV平台上可享限量超早鳥1490元價格購入。

小白EC3全戶型智慧攝影機雲台版：https://www.flyingv.cc/projects/26534