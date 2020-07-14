國際獅子會300G2區舉辦總監交接典禮

國際獅子會300G2區於今(14)日假桃園市平鎮區「晶麒莊園」舉辦第16、17屆總監交接典禮，由現任總監廖千鐘交棒給第17屆總監魏淑蓮。

國際獅子會300G2區第17屆總監魏淑蓮 (左)及夫婿於會場一起振臂歡呼。圖/傅秉祥

堪稱全世界最大公益社團國際獅子會創立於美國至今已有100餘年，而隸屬於台灣總會中最大副區的300G2區將邁入第17年，第16屆2019年-2020年廖千鐘總監秉持「穩健踏實、真心服務」理念，打造4部復康巴士、購置46台電動代步車及電動輪椅、舉辦千人淨灘、捐贈150台輪椅等義行，嘉惠桃園弱勢族群完成五大服務志業令所有獅友及各界人士敬佩。

圓滿完成交棒任務的第16屆總監廖千鐘及夫人。圖/傅秉祥

第17屆2020年-2021年總監由資歷完整、熱心公益，經營「大誠保險經紀人公司」有成且備受獅友肯定的魏淑蓮接棒，一向給人活力十足、反應敏捷印象的魏總監以「無比信心」扛起獅子會總舵手之重責大任。為揭開魏總監服務藍圖，300G2區於14日下午舉辦盛大隆重的總監交接暨理監事、區成員就職典禮，包括桃園市長鄭文燦、議會議長邱奕勝與各級民意代表均親臨致賀勉勵、而來自全國各區之獅友代表齊匯、現場冠蓋雲集展現魏總監廣闊之人脈，與會者共同見證此神聖光榮時刻，讓新任總監跨出成功的第一步。

第14屆總監吳正宗(右)、2004-2005年度創區總監黃簡美桂(左)與各屆總監於會場見證。圖/傅秉祥

新任的魏淑蓮總監表示，未來一年任期將本著「心手相連、全球服務」宗旨，持續帶領由各領域精英所組成之行政服務團隊，將與擔任財團法人「台灣獅子會基金會」財務長之夫婿王文全攜手與全區逾131個分會獅友心手相連、秉持「活力創新、快樂同行」精神共同迎創逾億元社會服務成果，遵守國際總會交辦推廣兒童癌症預防與治療、防止糖尿病發生、保護環境、救濟飢餓、兒童視力篩檢等社會福利項目。

另外其它具體計畫，包括將於年度內捐贈大型捐血車二部、特搜指揮車一部、消防局災害探測儀一部，及舉辦千位獎助學金頒贈與和平海報繪畫比賽、聯合聖誕晚會、聯合交接典禮、打造獅子公園等公益活動、且為鼓勵捐血救人，並首創與捐血中心聯合贈送實用美觀且有意義的閃亮愛心傘活動，用以行銷獅子會，為落實當前新冠肺炎之防範，總監辦事處於典禮現場特別準備口罩，宣導「打擊疫情由我獅友做起」。

魏總監身體力行、於交接典禮後即安排指導跨障別打擊樂國際知名老師何鴻棋所帶領之「極光打擊樂團」表演，魏總監親自披掛上陣並與行政服務團隊苦練多時參與演出，輕快動感之節奏讓全場嘉賓無不感動與震撼，魏總監夫婦為公益服務出錢出力，只期望不僅在台灣，甚至於全世界「只要有需要服務的地方，就會有300G2區獅友的足跡」。