資深演員尤國棟出書了！

沒錯！這位當年的香港邵氏武打小生、中視基本演員出書了！而且出的是「養生穴位我知道」這本易懂易行的養生書籍，新書發表會當天眾星雲集，包括導演李朝永和「阿姑」周遊、港星關聰、藝人石雋、恬娃、方寧、江青霞等多，還有金鐘導播劉應鐘等幕後的大導演，加上支持尤國棟老師的學生們，現場擠進快兩百多人、座無虛席，顯見尤國棟的高人氣。

從演藝人員轉型到養生老師，甚至成為教育部認可的優良講師，尤國棟一路走來相當辛苦，當年為了照顧兒子赴美生活，在華人超市打工，後來受到貴人相助，資助他進入美國的按摩學校學習。十年後尤國棟返台，在教會的幫助下開始成為養生講師，不但獲得教育部認同，得到不少獎狀，更成為許多樂齡社區的養生教師。也因為尤國棟教課細心、關切學生們的健康，學生們有任何疑問，他都耐心一一解答，師生互動良好，因此，惜福感恩的尤國棟決定出這本「養生穴位我知道」，希望能幫助更多學生與朋友懂得保健與養生。

「一路走來，我受到許多貴人幫助，能有今天，也都是學生支持，所以這本書的版稅，我會全部捐出來給教會和弱勢團體，取之社會用之社會，雖然錢不多，只是棉薄之力，但是我很高興有這樣的機會回饋大家。」尤國棟說，演藝事業五光十色，現在轉換舞台當養生講師，兩者間雖然有很大的差異，但都是他的最愛，現在的尤國棟，心中更踏實自在，只要幫助大家認識養生、活得健康，就是他最大的快樂！



